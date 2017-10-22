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رئيس الوزراء: العمليات الإرهابية تشير إلى أن مصر على الطريق الصحيح

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: العمليات الإرهابية تشير إلى أن على الطريق الصحيح

01:26 م الأحد 22 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء: العمليات الإرهابية تشير إلى أن مصر على الطريق الصحيح

رئيس الوزراء

كتب- أحمد علي:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الوجه القبيح للإرهاب يطل كل وقت بعد تحقيق أي إنجاز، بهدف تقويض عمليات التنمية، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية تشير إلى أن مصر ماضية في الطريق الصحيح.

جاء ذلك خلال استعراضه أمام مجلس النواب اليوم، أسباب إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء لمدة 3 أشهر، بناءا على قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017، قائلًا: "ما تعرضت له البلاد في الأيام الماضية أمر مؤسف".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة ممن جمعهم حب الوطن، ستظل نبراسا يضيء طريقنا"، مؤكدًا أن مصر لن تنسى أبناءها، وسيتم رواية بطولاتهم جيلا بعد جيل.

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