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برلماني يطالب باستدعاء وزير الداخلية للبرلمان غدًا

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مصراوي Masrawy

برلماني يطالب باستدعاء وزير الداخلية للبرلمان غدًا

01:22 م الأحد 22 أكتوبر 2017

برلماني يطالب باستدعاء وزير الداخلية للبرلمان غدًا

النائب جمال الشريف

كتب- أحمد علي:

طالب النائب جمال الشريف، عضو لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باستدعاء وزير الداخلية إلى البرلمان على وجه السرعة، مقترحًا أن يكون ذلك خلال جلسة البرلمان المقرر انعقادها غدًا الإثنين.

وقال "الشريف"، خلال كلمته بالجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد: "من حقنا استدعاء وزير الداخلية، لمناقشته فيما حدث - في إشارة إلى حادث الواحات - لافتًا إلى أنه يحتمل وجود عقبات لابد من مناقشتها.

ومن جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لاغنى عن العمل بقانون الطوارئ في التوقيت الحالي، لافتًا إلى أن الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب حالياً تهدد الجميع.

 

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