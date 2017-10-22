برلماني يطالب باستدعاء وزير الداخلية للبرلمان غدًا

كتب- أحمد علي:

طالب النائب جمال الشريف، عضو لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باستدعاء وزير الداخلية إلى البرلمان على وجه السرعة، مقترحًا أن يكون ذلك خلال جلسة البرلمان المقرر انعقادها غدًا الإثنين.

وقال "الشريف"، خلال كلمته بالجلسة العامة، المنعقدة اليوم الأحد: "من حقنا استدعاء وزير الداخلية، لمناقشته فيما حدث - في إشارة إلى حادث الواحات - لافتًا إلى أنه يحتمل وجود عقبات لابد من مناقشتها.

ومن جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لاغنى عن العمل بقانون الطوارئ في التوقيت الحالي، لافتًا إلى أن الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب حالياً تهدد الجميع.