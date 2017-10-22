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بالصور.. ضبط سيارة تستغل اسم القوات المسلحة لبيع منتجات فاسدة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط سيارة تستغل اسم القوات المسلحة لبيع منتجات فاسدة بالقليوبية

01:15 م الأحد 22 أكتوبر 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبط عدد من أهالي قرية "طنط الجزيرة" التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، شابا ووالدته يبيعان منتجات وسلع فاسدة باستخدام سيارة تستغل اسم القوات المسلحة، وصودرت السيارة ومحتوياتها وتحويلهما للتحقيق.

البداية عندما وجد محمد الديب أحد مواطني القرية سيارة متوقفة أمام أحد المساجد فسأل القائم بالبيع عن تبعية السيارة والتصريح الخاصة بالمنتجات فقال له "سأحضرها لك من كابينة السيارة"، لكنه استقلها، وفر هاربا فطارده عدد من الأهالي حتى تم ضبطه، وعثر على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن ومشتقات اللحوم والمسلى مجهولة المصدر.

وحرر هاني جميل رئيس الوحدة المحلية، بأكياد دجوى محضرا بالواقعة، واتصل بالشرطة التي حضرت واقتادت المتهم ووالدته لمركز طوخ وبعرض المنتجات على الطب البيطرى، وتفتيش الأغذية قرر محمد مصطفى مفتش الأغذية أن المنتجات غير صالحة للاستهلاك، فأمرت النيابة بإعدام الكميات المضبوطة.

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