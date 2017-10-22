تأجيل استشكال محمد الأمين على وقف قرار إنشاء غرفة الإعلام لـ 26 نوفمبر
تأجيل استشكال محمد الأمين على وقف قرار إنشاء غرفة الإعلام لـ 26 نوفمبر
01:28 م الأحد 22 أكتوبر 2017
محمد الأمين
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، تأجيل الاستشكال الذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف قرار إنشاء "غرفة الإعلام" وتعيين محمد الأمين رئيسًا لها، مع وقف قرار منع ظهور مرتضى منصور في الإعلام لجلسة 26 نوفمبر المقبل.
اختصم الاستشكال رقم ٣٠١٦٠ المقام من رجل الأعمال محمد الأمين، مرتضى منصور وآخرين.
طالب بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف قرار إنشاء "غرفة الإعلام" وتعيين محمد الأمين رئيسًا لها، مع وقف قرار منع ظهور مرتضى منصور في الإعلام.
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