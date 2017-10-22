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الأرصاد.. انخفاض في درجات الحرارة اليوم ونشاط للرياح وتكاثر للسحب واضطرابات بحرية على المناطق التالية

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الأرصاد.. انخفاض في درجات الحرارة اليوم ونشاط للرياح وتكاثر للسحب واضطرابات بحرية على المناطق التالية الأرصاد.. انخفاض في درجات الحرارة اليوم ونشاط للرياح وتكاثر للسحب واضطرابات بحرية على المناطق التالية

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن تقل الرؤية الأفقية اليوم الأحد الموافق 22 من شهر أكتوبر الجاري، على مناطق متفرقة من القطاعات الشمالية للجمهورية، نتيجة تكون الشبورة المائية الكثيفة هناك.

كما توقع الخبراء أن تنخفض درجات الحرارة على المحافظات، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار، ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، وتُسجل درجة الحرارة على القاهرة ومنطقة وسط الدلتا الصغرى 20 درجة والعظمى 27 درجة، وعلى الإسكندرية الصغرى 18 درجة والعظمى 26 درجة، وعلى الأقصر الصغرى 19 درجة والعظمى 33 درجة، وعلى أسوان الصغرى 19 درجة والعظمى 34 درجة.

 

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج به ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، بينما تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج به ما بين متر إلى متر ونصف المتر، في حين أن حالة خليج السويس تكون مضطربة بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية عليه، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

 

 

المصدر : فايف

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