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قمة تسليح الجيش تنتهي بالتعادل بين الأهلي والزمالك

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قمة تسليح الجيش تنتهي بالتعادل بين الأهلي والزمالك قمة تسليح الجيش تنتهي بالتعادل بين الأهلي والزمالك

التحرير

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يمر اليوم 62 عامًا على ذكرى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي تم تخصيص دخلها لصالح تسليح الجيش المصري، وهو اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر 1955، والذي استضافه ملعب الأهلي بالجزيرة ضمن منافسات النسخة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

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وأقيمت مباراة القمة الثالثة عشر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من عمر المسابقة على ملعب المارد الأحمر بالجزيرة، وذلك في حضور الرئيس جمال عبدالناصر رئيس الجمهورية، وخصص دخل هذه المباراة لدعم وتسليح الجيش.
 
وإنتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما وكانت مباراة قوية للغاية بين الفريقين، حيث تقدم فى الدقيقة 30 عن طريق علاء الحامولى وتعادل صالح سليم بعدها بثلاثة دقائق، وفى الدقيقة 50 تقدم الأهلى عن طريق وجيه مصطفى، قبل أن يتمكن علاء الحامولى من إدراك التعادل للزمالك وتسجيل هدفه الثانى فى الدقيقة 68.
 
وظل الزمالك بعد هذه المباراة في صدارة الدوري برصيد 8 نقاط، متقدمًا عن الأهلي الذي حل ثانياً برصيد 7 نقاط وكانت لديه مباراة مؤجلة، لكن أبناء القلعة الحمراء استطاعوا أن يعودوا للقمة ويحسموا اللقب لصالحهم في هذا الموسم.

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التحرير

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