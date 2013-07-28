تغيير مسار خط غاز "المريوطية" بعد تعرضه للكسر بسبب "لودر" ري

كتب : شادي أحمد منذ 7 دقائق

أعلنت وزارة البترول عن تعرض خط غاز للمنازل بمنطقة المريوطية في الجيزة لكسر بواسطة لودر تابع لوزارة الري يقوم بأعمال توسيع ترعة المريوطية، وجاري حاليا صيانتها لمنع ترسب الغاز إلى الشوارع والمنازل.

وأكد محمد حسانين، رئيس شركة تاون جاس، بأن الأجهزة الفنية تحركت على الفور وسيطرت على الحادث وتم تأمين الموقع وإبلاغ الأجهزة المختصة بالدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري حاليا إصلاح الخط.

وأوضح حسانين في بيان رسمي أنه تم على الفور عزل الخط المكسور وتغيير المسار مؤقتا إلى خط بديل، حتى لا تتأثر خدمة توصيل الغاز لعملاء المنطقة في الهرم، حيث أن الشركة جهزت غرفة عمليات لتلقي أية شكاوى للعمل على حلها سريعا.