النيابة الإدارية: نقف في "خندق واحد" مع الجيش والشرطة ضد الإرهاب

كتب- عمرو علي:

نعت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقضاة النيابة، اليوم السبت، رجال الشرطة الذين استشهدوا خلال مواجهة مع عناصر مسلحة بطريق الواحات في الجيزة.

وتقدمت النيابة الإدارية بالعزاء لشعب مصر العظيم، مؤكدة أنها وجميع مؤسسات الدولة على اختلافها ومن خلفهم جميعًا شعب مصر الأبيّ يقفون في خندق واحد بجوار قوات الجيش والشرطة البواسل في حربهم ضد الإرهاب، واختتمت "حفظ الله مصر ورحم شهداءنا الأبرار وألهمنا وذويهم الصبر والسلوان".

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