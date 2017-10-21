رئيس العراق يدعو إلى حلول عاجلة لتجاوز أزمة المناطق التنازع عليها مع كردستان

بغداد – (أ ش أ):

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم السبت، إلى الشروع بوضع حلول عاجلة ومقنعة لتجاوز الأزمة الراهنة في المناطق المتنازع عليها مع كردستان ، ووقف التهديدات العسكرية والاعتداءات، مؤكدا ضرورة اللجوء لحوار يحقق تفاهما عميقا ويضمن وحدة وسيادة العراق.

وشدد معصوم - في كلمته خلال حفل أقيم اليوم في بغداد بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس المجلس الأعلى الإسلامي، أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - على ‎أهمية الحوار لدرء مخاطر التفرقة والتشظي والاحتراب ولاسيما في هذه الفترة الاستثنائية الخطرة، والمقترنة باندلاع خلافات عميقة وأبرزها الأزمة الناتجة عن استفتاء الشهر الماضي في إقليم كردستان".

وأشار إلى ضرورة الشروع فورا بوضع حلول عاجلة وعادلة ومقنعة للجميع تهدف الى تجاوز الأزمة الراهنة في المناطق المتنازع عليها ووقف التهديدات العسكرية وحفظ حياة المدنيين ، وإيقاف التجاوزات والاعتداءات وطمأنة المواطنين بالحرص على حمايتهم ورعايتهم على وجه المساواة مع كافة العراقيين دون أدنى انتقاص من حقوقهم الدستورية وكرامتهم.

‎وأردف قائلا: "لنمنح الحوار كل فرصة وطاقة من أجل تفاهم عميق يؤدي إلى ضمن ازدهار وانتصار العراق ووحدته وسيادته، وإننا على ثقة تامة بقدرة شعبنا على تجاوز هذه الأزمة والخروج منها أقوى شكيمة واعمق وحدة وأشد عزما على المضي قدما لمعالجة مشاكله الحالية وتطوير نظامه السياسي الديمقراطي وحماية دستوره وبناء مستقبله المشرق، وهو ما ندعو كافة أبناء شعبنا إلى العمل من أجله ".