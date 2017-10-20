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نتيجة ثقيلة في أولى هزائم الزمالك في عهد نيبوشا

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نتيجة ثقيلة في أولى هزائم الزمالك في عهد نيبوشا نتيجة ثقيلة في أولى هزائم الزمالك في عهد نيبوشا

التحرير

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 مُنى بهزيمته الأولى في الدوري العام هذا الموسم، بعدما خسر من سموحة بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب بتروسبورت.

بتلك النتيجة ظل الزمالك في المركز الخامس برصيد 9 نقاط من 6 جولات، فيما ارتفع رصيد سموحة لـ12 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب.

ويلعب الزمالك اللقاء القادم مع وادي دجلة، فيما يواجه سموحة طلائع الجيش في الجولة السابعة من الدوري.

الزمالك سيطر على الشوط الأول بالكامل وأهدر العديد من الفُرص عن طريق باسم مرسي والكونجولي كاسونجو، لكن سموحة تمكن من خطف هدف عن طريق محمد حمدي زكي في الدقيقة الأخيرة من الشوط من تصويبة على الطائر غالطت الشناوي.

وفي الشوط الثاني حاول الزمالك التعديل، وأجرى تغيير أول اضطراري بنزول محمود حمدي الونش بدلًا من المُصاب حازم امام في الجهة اليُمنى، ثم تبديل آخر بنزول أيمن حفني بدلًا من صلاح عاشور.

وبعد التغييرات استمرت محاولات الزمالك على المرمى، لكن على عكس مجريات المُباراة خطف سموحة الهدف الثاني عن طريق محمود عبد العزيز في الدقيقة 65 من الشوط الثاني.

ثُم أجرى الزمالك تغيير ثالث في محاولة التعويض بنزول رزاق سيسيه بدلًا من مؤيد العجان، لكن دون جدوى فأكمل سموحة الثُلاثية عن طريق باتريك مالمو في الوقت بدل الضائع.

وتعد هذه هي الهزيمة الأولى للزمالك في عهد المدير الفني نيبوشا، وينجح الزمالك من الفوز مرتين فقط في 6 جولات.

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التحرير

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