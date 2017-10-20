دبلوماسي: سلاح كوريا الشمالية النووي لا يستهدف سوى أمريكا

موسكو - (د ب أ)

قال دبلوماسي كوري شمالي بارز في مؤتمر لمنع الانتشار النووي في موسكو اليوم الجمعة إن الأسلحة النووية لبلاده لا تستهدف سوى الولايات المتحدة وليس أي دولة أخرى.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، قال تشوي صن هوي رئيس إدارة شؤون أمريكا الشمالية بوزارة خارجية كوريا الشمالية إننا "نعتقد أن الولايات المتحدة وليس أي دولة أخرى ربما تشن هجوما نوويا".

وقال الدبلوماسي إن "برنامجنا وسلاحنا النووي يستهدف الولايات المتحدة". "ردنا النووي سيستهدف الولايات المتحدة وليس أي دولة ثالثة أخرى".

وتتمتع روسيا والصين بعلاقات دبلوماسية وثيقة مع دولة كوريا الشمالية الشيوعية المعزولة. وتحذر الولايات المتحدة وحليفاها كوريا الجنوبية واليابان بشكل متزايد في الأشهر القليلة الماضية من احتمال اندلاع حرب نووية مع كوريا الشمالية.