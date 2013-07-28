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"الصناعات المعدنية": 45 دولارا زيادة فى أسعار الألومنيوم ببورصة لندن

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"الصناعات المعدنية": 45 دولارا زيادة فى أسعار الألومنيوم ببورصة لندن "الصناعات المعدنية": 45 دولارا زيادة فى أسعار الألومنيوم ببورصة لندن

كشف التقرير الصادر من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات عن ارتفاع ملحوظ فى المعادن غير الحديدية ببورصة لندن، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجارى.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار طن الألمنيوم إلى 1807 دولاراتً فى 23 يوليو 2013، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضى والتى بلغت 1762 دولارا بارتفاع قدره 45 دولارا فى الطن، فى حين استقر سعر طن النحاس عند 6892 دولاراً فى 23 يوليو 2013 بنفس أسعار الأسبوع الماضى، وصعد سعر طن الرصاص إلى 2063 دولارا فى 23 يوليو 2013، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضى والتى بلغت 2050 بارتفاع قدره 13 دولارا.

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مصر 365

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