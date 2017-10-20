«اقتصادية النواب» تناقش تعديلات حماية المستهلك الإثنين

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تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب اجتماعين يومي الأحد والإثنين، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2017 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، بشأن تخصيص أسهم في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب في الفترة المنتهية في 30/9/2016، وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لجمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأسمال بنك التنمية الإفريقي.

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ومن المقرر أن تستكمل اللجنة في اجتماعها الإثنين مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قـانـون حماية المستهلك، ومشروع القانون المقدم مـن النـائب أشـرف عمـارة وآخرين في ذات الشأن، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والإدارة المحلية.