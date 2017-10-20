الخارجية الأمريكية تؤكد مواصلة واشنطن دعمها لـقوات سوريا الديموقراطية

(مصراوى):

أكدت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أنه تم تطهير مدينة الرقة السورية بنسبة 90%، منوهة إلى مواصلة دعم واشنطن لقوات سوريا الديموقراطية.

وأوضحت نويرت، في المؤتمر الصحفي اليومي للخارجية الأمريكية، أن وزارة الخارجية والبنتاجون والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أعدوا خطة لهزيمة تنظيم "داعش" في الرقة منذ أكثر من عام، مضيفة: "نحن نعمل بالفعل مع الشركاء المحليين لتقديم المساعدة في المناطق المحررة على الطريق إلى الرقة، بما في ذلك عين عيسى والطبقة".

وأضافت: "سندعم جهود الاستقرار في الرقة والمناطق المحررة الأخرى، ويشمل ذلك تنظيف المناطق التي خرج منها تنظيم الدولة من الألغام واستعادة الخدمات الأساسية ومساعدة هيئات الحكم المحلي".

وأشارت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية إلى أولويات الادارة الأمريكية بعد تحرير المدينة، والتي تتمثل في توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للنازحين الذين فروا من المدينة إلى المناطق المحيطة، وتطهير المتفجرات من مخلفات الحرب، مثل العبوات الناسفة والألغام، من البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات والطرق والمدارس.

ولفتت نويرت إلى أهمية تهيئة الظروف لعودة السوريين إلى ديارهم، موضحة أن جهود التحالف الدولي خارج العراق وسوريا تتركز على حرمان مقاتلي داعش من الحصول على ملاذ آمن وقطع قدرته على تجنيد المقاتلين الأجانب.

وفي ردها على سؤال حول إنشاء حكومة محلية، قالت: "نحن نشارك أيضاً في الجهود الرامية إلى دعم المسؤولين المحليين، مثل مجلس الرقة المدني ومجالس الطبقة المدنية"، مضيفة: "يجب أن يكونوا ممثلين بقيادة مدنية وذات مصداقية بنظر الناس الذين تخدمهم".

وبعد 4 أشهر ونصف على بداية معركة تحرير مدينة الرقة السورية، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية "قسد"، الأربعاء الماضي، تحرير مدينة الرقّة من تنظيم "داعش" الإرهابي، الأمر الذي أعقبه تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الانتصار على مسلحي "داعش" جاء بفضل كونه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.