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لا تتخلص من رائحة إبطك.. فهي مؤشر على صحتك

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مصراوي Masrawy

لا تتخلص من رائحة إبطك.. فهي مؤشر على صحتك

09:20 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

لا تتخلص من رائحة إبطك.. فهي مؤشر على صحتك

رائحة-الابط

كتبت- ميرا ماهر:

تمتليء منطقة الإبط بالبكتيريا، لكن على الرغم من الروائح السيئة التي تنتج عنها، إلا أنها قد تكون مؤشرًا هامًا على الصحة الجيدة. بحسب ما ذكره موقع "npr" المعني بالصحة.

وتظهر مجموعة من الأبحاث مدى أهمية الحفاظ على الميكروبات في هذه المنطقة، إذ كشفت النتائج أن منع رائحة الجسم يمكن أن يشكل تغيراً في "الميكروبيوم"، وهي الكائنات الحيوية في الجسم التي تتمتع بالقدرة على حمايتنا من الأمراض.

وخلصت الأبحاث إلى أن البكتيريا المسؤولة عن رائحة العرق، لها دوراً هاماً في حماية العقد الليمفاوية.

وتوصل الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون مضادات التعرق كان عدد الميكروبات لديهم أقل ممن استخدموا مزيلات الروائح، كما أن لديهم بكتيريا أقل تنوعًا، مما يهددهم بالإصابة بالأمراض البكتيرية.

 

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مصراوي Masrawy

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