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سنغافورة تسعى لشراء طائرات جديدة من "بوينج" بقيمة 10 مليارات دولار

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مصراوي Masrawy

سنغافورة تسعى لشراء طائرات جديدة من "بوينج" بقيمة 10 مليارات دولار

08:24 ص الجمعة 20 أكتوبر 2017

 

سنغافورة- (د ب أ):

من المقرر أن توقع شركة الخطوط الجوية السنغافورية صفقة جديدة مع شركة بوينج لصناعة الطائرات تبلغ قيمتها 8ر13 مليار دولار سنغافوري (1ر10 مليار دولار أمريكي) خلال زيارة رئيس الوزراء لي هسين لونج المقررة للولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وقال لي خلال مقابلة مع محطة (سي إن بي سي) بثت اليوم الجمعة: "نأمل في توقيع اتفاق بين الخطوط الجوية السنغافورية وبوينج لشراء مزيد من الطائرات".

ووفقا لأحدث تقرير سنوي، وقعت شركة الخطوط الجوية السنغافورية خطاب نوايا مع شركة بوينج في فبراير لشراء 20 طائرة (777 – 9) و19 طائرة (787 – 10) في خطوة تقول الشركة إنها ستسمح لنمو إضافي وتحديث الأسطول الجوي خلال العقد المقبل.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية السنغافورية لوسائل الإعلام المحلية اليوم الجمعة إنه من المتوقع إن يتم التوقيع على الاتفاق رسميا خلال زيارة رئيس الوزراء لواشنطن التي من المقرر أن تجرى من 22 إلى 26 أكتوبر.

وفى حالة تأكيد الصفقة، سيتم تسليم الطائرات (777 – 9) خلال العام المالي 2021 - 2022، بينما يتم تسليم الطائرات (787 – 10) قبل ذلك بعام.

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