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6 نصائح تساعدك على كسب قلب "حماتك"

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مصراوي Masrawy

6 نصائح تساعدك على كسب قلب "حماتك"

06:09 م الخميس 19 أكتوبر 2017

6 نصائح تساعدك على كسب قلب "حماتك"

كتبت- بسمة أبوطالب:

كسبكِ لقلب ورضا حماتك، ليس بالأمر السهل، ومن الأمور المهمة التي تعود بالنفع الكبير على حياتك الأسرية والزوجية. يعرض موقع "lettera43" الإيطالي مجموعة من النصائح التي تساعدكِ على كسب رضا حماتك فيما يلي:

1-لا تشتكي من زوجك مطلقاً لحماتك، لأنها ستأخذ صفه دائماً، وستدخلين في مناقشات تضايقك، أنتِ في غنى عنها.

2-حاولي مصداقتها، والبحث عن قواسم مشتركة، لخلق لغة حوار بينكما.

3-ركزي على مميزاتها وتعلمي كيفية التكيف مع عيوبها وتقبلها بصدر رحب.

4-اطلبي منها النصيحة دائماً. على سبيل المثال، وصفات إعداد الطعام، وبذلك ستكسبين حماتك وزوجك أيضاً.

5-رافقيها في مشاويرها، واعرضي عليها المساعدة من وقت لآخر.

6- حاولي أن تشعري حماتك بالامان، وأن زواجك من ابنها لن تجعله يقصر في معاملة والدته.

 

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