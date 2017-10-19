«نقل البرلمان»: قانون المرور الجديد سيقلل من حوادث الطرق

التحرير

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قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع قانون المرور الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أمس، مشروع جيد من حيث المبدأ، وننتظر عرضه على اللجنة، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في حل أزمة المرور، ويساعد في ضبط الحالة المرورية وإعادة الانضباط للشارع المصري وسيقلل من حوادث الطرق.

وأضاف قرقر، فى تصريح لـ«التحرير» أن اللجان المختصة بمجلس النواب ستناقش مشروع القانون بعد تحويله من مجلس الدولة، وفي حالة إبداء اللجنة التشريعية بمجلس النواب أي ملاحظات على مشروع القانون ستتم إضافة ما يستحق إضافته وحذف ما تراه غير مناسب.

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وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن جزءا كبيرا من حل أزمة المرور يكمن في تفعيل القوانين الحالية والمعمول بها على أرض الواقع، وإزالة الإشغالات الموجودة في الطرق، مؤكدًا أهمية احترام وتفعيل القوانين على الجميع.

وأعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الحكومة وافقت على مشروع قانون المرور الجديد أمس الأربعاء، بما يحقق الانضباط في الشارع المصري، وتم تقسيم المخالفات به إلى 5 شرائح بإجمالي 50 نقطة يتم الخصم منها وفقًا لطبيعة المخالفة، على أن يتم سحب الرخصة حال انتهاء النقاط الـ50، وذلك لمدة معينة يحددها القانون وفقًا لكل حالة.