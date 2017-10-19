أخبار عاجلة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة -
نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات -
الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش -
حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل -
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش -
وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل -
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«نقل البرلمان»: قانون المرور الجديد سيقلل من حوادث الطرق

Google+ Print
«نقل البرلمان»: قانون المرور الجديد سيقلل من حوادث الطرق «نقل البرلمان»: قانون المرور الجديد سيقلل من حوادث الطرق

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع قانون المرور الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أمس، مشروع جيد من حيث المبدأ، وننتظر عرضه على اللجنة، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في حل أزمة المرور، ويساعد في ضبط الحالة المرورية وإعادة الانضباط للشارع المصري وسيقلل من الطرق.

وأضاف قرقر، فى تصريح لـ«التحرير» أن اللجان المختصة بمجلس النواب ستناقش مشروع القانون بعد تحويله من مجلس الدولة، وفي حالة إبداء اللجنة التشريعية بمجلس النواب أي ملاحظات على مشروع القانون ستتم إضافة ما يستحق إضافته وحذف ما تراه غير مناسب.

شاهد أيضا

وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن جزءا كبيرا من حل أزمة المرور يكمن في تفعيل القوانين الحالية والمعمول بها على أرض الواقع، وإزالة الإشغالات الموجودة في الطرق، مؤكدًا أهمية احترام وتفعيل القوانين على الجميع.

وأعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن وافقت على مشروع قانون المرور الجديد أمس الأربعاء، بما يحقق الانضباط في الشارع المصري، وتم تقسيم المخالفات به إلى 5 شرائح بإجمالي 50 نقطة يتم الخصم منها وفقًا لطبيعة المخالفة، على أن يتم سحب الرخصة حال انتهاء النقاط الـ50، وذلك لمدة معينة يحددها القانون وفقًا لكل حالة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي