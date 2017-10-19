​الزراعة تعلن رفع الحظر على الصادرات الزراعية المصرية بالبحرين والكويت

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح المفاوضات المصرية في إلغاء الحظر على الصادرات الزراعية المصرية من الفلفل والخس والجوافة والبصل بدولتي الكويت والبحرين.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عقد عدد من اللقاءات والمفاوضات بدولتي الكويت والبحرين وتم خلالها عرض النظام المصري الجديد والخاص باشتراط وجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق.

وأوضح البنا، أن الوفد المصري بحث مع وزير الأشغال والبلديات البحريني، ووكيل وزارة الزراعة بالبحرين، الإجراءات التي يجرى تطبيقها في مصر حاليا، حيث تم الموافقة على إلغاء الحظر على الحاصلات الزراعية بداية من اليوم.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم أيضا عقد لقاءات موسعة مع هيئة سلامة الغذاء الكويتية وتم الاتفاق على السماح للصادرات الزراعية المصرية من الخس، الجوافة، البصل، والفلفل، لمدة ثلاث شهور بعد إرفاق شهادة زراعية وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة.

وقال البنا، أنه سيتم التنسيق مع وزير التجارة بدولة الكويت خلال الأسبوع المقبل حتى يتم رفع الحظر بشكل نهائي على الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية المختلفة.​