أخبار عاجلة

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
محكمة تقضى باستمرار حبس رئيس فرع منظمة العفو الدولية بتركيا -
حقيقة ظهور طفل بأربعة أرجل في بني سويف -
إخلاء سبيل نائب مدير مستشفى "ههيا" في واقعة "وفاة مُدرس" بالشرقية -
بالصور - إزالة التعديات على 2035 مترا من أراضي الدولة في أسوان -
ضبط 11 مليون قرص "تامول" مخدر داخل حاوية بميناء بورسعيد -
انفجار كابل الكهرباء الرئيسي في مصنع حديد بقليوب -
رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد جولة تفقدية بالأقصر -
إبراهيم حجازي يطلق مبادرة الـ"5 جنيهات" بجامعة حلوان -
مصدر بمجلس الدولة: الكشف الطبي لأوائل دفعة ٢٠١٤ يومي السبت والأحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​الزراعة تعلن رفع الحظر على الصادرات الزراعية المصرية بالبحرين والكويت

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​الزراعة تعلن رفع الحظر على الصادرات الزراعية المصرية بالبحرين والكويت

01:41 م الخميس 19 أكتوبر 2017

​الزراعة تعلن رفع الحظر على الصادرات الزراعية المصرية بالبحرين والكويت

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح المفاوضات المصرية في إلغاء الحظر على الصادرات الزراعية المصرية من الفلفل والخس والجوافة والبصل بدولتي الكويت والبحرين.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عقد عدد من اللقاءات والمفاوضات بدولتي الكويت والبحرين وتم خلالها عرض النظام المصري الجديد والخاص باشتراط وجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق.

وأوضح البنا، أن الوفد المصري بحث مع وزير الأشغال والبلديات البحريني، ووكيل وزارة الزراعة بالبحرين، الإجراءات التي يجرى تطبيقها في حاليا، حيث تم الموافقة على إلغاء الحظر على الحاصلات الزراعية بداية من اليوم.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم أيضا عقد لقاءات موسعة مع هيئة سلامة الغذاء الكويتية وتم الاتفاق على السماح للصادرات الزراعية المصرية من الخس، الجوافة، البصل، والفلفل، لمدة ثلاث شهور بعد إرفاق شهادة زراعية وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة.

وقال البنا، أنه سيتم التنسيق مع وزير التجارة بدولة الكويت خلال الأسبوع المقبل حتى يتم رفع الحظر بشكل نهائي على الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية المختلفة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الزراعة: رفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية بالبحرين والكويت​

    أخبار

  • الزراعة: 3 أصناف عالية الإنتاجية والجودة من القطن جاهزة للتسجيل

    أخبار

  • 8 خطوات لـ"الزراعة" للحفاظ على الثروة الداجنة في الشتاء

    أخبار

  • مفاجأة سارة من "البنا" لمزراعي مطروح

    أخبار

إعلان

9e65d93c8c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"