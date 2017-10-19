5 ألغاز حيرت العلماء ولم يجدوا لها تفسير‎.. منها "الطفلان الأخضران"

كتبت - ريم ياسر:

تحدث أشياء حولنا وتستعصي على الفهم بالعقل والمنطق، و ظواهر غريبة لم يجد لها العلم و العلماء تفسيرًا أو سببًا، ووفقًا لكتاب "الغاز التاريخ الكبرى" للدكتور رمزي المنياوي، فذكر عددًا من تلك الأحداث و الظواهر.

1- لغز الطفلان الأخضران

خرج ولد و بنت لا يتجاوز عمرهم السبعة أعوام في أغسطس عام 1887 من أحد الكهوف القريبة من حقول قرية بانجوس الإسبانية، لم يكن ظهورهم المفاجئ هو الصدمة لفلاحين القرية و إنما لون بشرتهم الأخضر، كذلك شعرهما كان أخضر داكنًا، أما ثيابهما فكانت مصنوعة من مواد مجهولة ولم يكن يتحدثان أي من لغات البشر و لا يأكلون.

2- لغز شاطئ الكابيتشينو

تحول أحد شواطئ سيدني عام 2007 إلى شاطئ من الكابيتشينو، الطريف أن هذه الظاهرة حدثت فجأة حين تحول البحر كله إلى موجة رغاوي ابتلعت كل ما واجهها لدرجة أنها وصلت إلى بعض المنازل القريبة من الشاطئ ودمرتها.

3- لغز نار الجن

يشكلها ضوء طيفي مائل للزرقة، و يشاهد أحيانًا فوق المستنقعات والمقابر، وهي ظاهرة حيرت العلماء وبعضهم يرجح أنها ناتجة عن تلألؤ بيولوجي أو عن الفطريات التي تنبت في الأرض لكن لم يثبت ذلك حتى الآن.

4- لغز أمطار الأسماك

حيرت تلك الظاهرة العلماء، حيث أنها تحدث كل عام بين شهري مايو ويوليو في جمهورية الهندوراس في أمريكا الوسطى، تتساقط الأسماك من السماء بأعداد كبيرة و تحديدًا في مدينة ديباتمنتو يورخو ولا تزال تحدث منذ عدة قرون دون تفسير.

5- لغز ثقوب الشيطان

تحدث هذه الظاهرة فجأة دون مقدمات، وهي عبارة عن ثقب أسود ضخم يبتلع ما فوقه، و يترواح حجم تلك الثوب بين مئات الأمتار، يرجع السبب الظاهري لتلك الثقوب هو انهيار أحد الكهوف في باطن الأرض أو انخفاض منسوب المياه الجوفية ولمن لم يستطع العلماء الجزم بتلك الأسباب حتى الآن.