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الزراعة: 3 أصناف عالية الإنتاجية والجودة من القطن جاهزة للتسجيل

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مصراوي Masrawy

الزراعة: 3 أصناف عالية الإنتاجية والجودة من القطن جاهزة للتسجيل

10:50 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2017

الزراعة: 3 أصناف عالية الإنتاجية والجودة من القطن جاهزة للتسجيل

محصول القطن

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول أعمال اليوم الحقلي لمحصول القطن، بمحطة البحوث الزراعية بسخا، لتعريف المزارعين بالأصناف الجديدة للمحصول ذات الإنتاجية العالية ونشرها من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن.

وشارك في اليوم الحقلي للقطن، وفقًا للبيان الصادر اليوم الأربعاء، الدكتور محمود مدني، رئيس مركز البحوث الزراعية، نيابةً عن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبد العظيم، مدير معهد بحوث القطن، فضلًا عن عددٍ من الباحثين والخبراء من مركز البحوث الزراعية، وجمعية منتجي الأقطان.

وقال وزير الزراعة، إن مركز البحوث الزراعية توصل إلى عدد من التراكيب والهجن والأصناف الجديدة، والتي تتميز بالإنتاجية المرتفعة وصفات الجودة العالية التي تميز القطن المصري.

وأضاف البنا، أن هناك 3 أصناف جديدة مبشرة جاهزة للتسجيل للنزول للمزارعين كأصناف متفوقة محصولياً خلال العام المقبل، حيث يبلغ متوسط إنتاجها حوالي 12 قنطار زهر للفدان، ومعدل حليج أكثر من 42%، فضلاً عن تميزها بالمتانة العالية كذلك مبكرة في النضج، وتوفر من 15 إلى 20% من مياه الري، فضلًا عن ملائمتها للزراعة تحت الظروف غير الهوائية والأراضي الجديدة.

وأشار الدكتور عبد المنعم البنا، إلى أن القيادة السياسية في تولي اهتمامًا كبيرًا للنهوض بمحصول القطن، وإعادته إلى عرشه وسمعته المعروفة عالمياً، من خلال الحفاظ على نقاوة البذرة من الخلط، وإدخال أصناف غريبة إليها.

وأعلن وزير الزراعة، أنه يجري حالياً العمل على تطوير المحلج الخاص بوزارة الزراعة بمحطة بحوث سدس، لزيادة طاقته الاستيعابية، ورفع قدرته على حلج أقطان الإكثار، فضلًا عن إنشاء محلج جديد بمحطة البحوث الزراعية بسخا، للمساهمة في ذات الأمر.

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