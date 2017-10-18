سعر الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 18/10/2017 بالأسواق

سعر الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 18/10/2017 فى الاسواق المصرية، شهدت أسعار مواد البناء فى مصر تباين جديد حول أسعارها المتعامل بها داخل مصر اليوم، حيث عادت أسعار الحديد إلى حالتها المستقرة بعد أن تكررت ارتفاعاتها داخل الأسواق استقرت أسعار الأسمنت مقارنة بما ورد فى تعاملات البيع والشراء يوم أمس، حيث استقرت أسعار الأسمنت البورتلاندي في تعاملات اليوم بينما شهدت حالة من الإستقرار ايضًا في تعاملات باقي الشركات المنتجة، لتشهد باقي تعاملات الاسمنت على كافة الأنواع استكملاً لحالة استقرارها بالأسواق.
سعر الحديد اليوم الأربعاء
|إسم الشركة
|أقل سعر
|أعلى سعر
|حديد عز
|12300
|12100 جنيه
|حديد بشاي
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد العتال
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد عطيه
|12000 جنيه
|12000 جنيه
|حديد سرحان
|غير متاح
|غير متاح
|حديد المراكبي
|11950 جنيه
|11950 جنيه
|حديد المصريين
|11950 جنيه
|11950 جنيه
|حديد المعادي
|غير متاح
|غير متاح
|مصر الكومي
|11850 جنيه
|11850 جنيه
|حديد العشري
|11850 جنيه
|11850 جنيه
سعر الأسمنت اليوم الأربعاء
|الشركة
|إسم المنتج
|السعر
|الشركة العربيه للأسمنت
|المسلح
|763 جنيه
|أسمنت النصر
|النصر
|725 جنيه
|أسمنت اسيوط
|المهندس
|808 جنيه
|الفهد
|الفهد
|غير متاح
|شركة صناعات مواد البناء
|التعمير
|730 جنيه
|أسمنت أسيك المنيا
|أسيك
|740 جنيه
|أسمنت حورس
|حورس
|730 جنيه
|أسمنت النهضة
|الصخرة
|725 جنيه
|أسمنت وادي النيل
|المصري
|730 جنيه
|لافارج للأسمنت
|المخصوص
|740 جنيه
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads