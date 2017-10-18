سعر الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 18/10/2017 بالأسواق

شيماء مصطفى

سعر الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 18/10/2017 فى الاسواق المصرية، شهدت أسعار مواد البناء فى مصر تباين جديد حول أسعارها المتعامل بها داخل مصر اليوم، حيث عادت أسعار الحديد إلى حالتها المستقرة بعد أن تكررت ارتفاعاتها داخل الأسواق استقرت أسعار الأسمنت مقارنة بما ورد فى تعاملات البيع والشراء يوم أمس، حيث استقرت أسعار الأسمنت البورتلاندي في تعاملات اليوم بينما شهدت حالة من الإستقرار ايضًا في تعاملات باقي الشركات المنتجة، لتشهد باقي تعاملات الاسمنت على كافة الأنواع استكملاً لحالة استقرارها بالأسواق.

سعر الحديد اليوم الأربعاء

سعر الأسمنت اليوم الأربعاء

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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