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سعر الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 18/10/2017 بالأسواق

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سعر الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 18/10/2017 بالأسواق سعر الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 18/10/2017 بالأسواق

والاسمنت اليوم الاربعاء 18/10/2017 فى الاسواق المصرية، شهدت مواد البناء فى تباين جديد حول أسعارها المتعامل بها داخل مصر اليوم، حيث عادت أسعار الحديد إلى حالتها المستقرة بعد أن تكررت ارتفاعاتها داخل الأسواق استقرت أسعار الأسمنت مقارنة بما ورد فى تعاملات البيع والشراء يوم أمس، حيث استقرت أسعار الأسمنت البورتلاندي في تعاملات اليوم بينما شهدت حالة من الإستقرار ايضًا في تعاملات باقي الشركات المنتجة، لتشهد باقي تعاملات الاسمنت على كافة الأنواع استكملاً لحالة استقرارها بالأسواق.

سعر الحديد اليوم الأربعاء

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 12300 12100 جنيه
حديد بشاي 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد العتال 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد عطيه 12000 جنيه 12000 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 11950 جنيه 11950 جنيه
حديد المصريين 11950 جنيه 11950 جنيه
حديد المعادي غير متاح غير متاح
مصر الكومي 11850 جنيه 11850 جنيه
حديد العشري 11850 جنيه 11850 جنيه

اليوم الأربعاء

الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 763 جنيه
أسمنت النصر النصر 725 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 808 جنيه
الفهد الفهد غير متاح
شركة صناعات مواد البناء التعمير 730 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 740 جنيه
أسمنت حورس حورس 730 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 725 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 730 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 740 جنيه

المصدر : مصر 365

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