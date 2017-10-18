سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

شيماء مصطفى

سعر الذهب الآن فى مصر يشهد انخفاض ملحوظ على سعر جرام الذهب داخل محلات الصاغة، حيث أعلن خبراء الاقتصاد أن سعر الذهب اليوم قد سجل انخفاض جديد مقارنة بما أغلقت عليه تعاملات سوق الذهب فى مصر، حيث أكد الخبراء على أن سعر الذهب الآن قد انخفضت بمقدار 2 جنيه مصر على سعر جرام الذهب الواحد.

أكد خبراء الاقتصاد أن أسعار الذهب بالأسواق المصرية مستمرة فى الانخفاض منذ يوم أمس، حيث انخفض سعر الذهب فى مصر يوم امس بمقدار 5 جنيهات ليعاود من جديد وينخفض اليوم مرة أخرى، وهذا لم يمنع المحللين الاقتصاديين والخبراء من توقعاتهم أن يعود الذهب للارتفاع من جديد بعد كل هذه الانخفاضات قليلة المدي، بعد أن تأثر سعر جرام الذهب بما ورد فى مؤشرات البورصة العالمية من انخفاض جديد.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017

السعر العالمي : 1,288.65 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 721 إلى 723 عيار 22 661 إلى 663 عيار 21 631 إلى 633 عيار 18 541 إلى 543 عيار 14 421 إلى 422 عيار 12 361 إلى 362 الاونصة 22,428 إلى 22,499 الجنيه الذهب 5,048 إلى 5,064 الكيلو 721,143 إلى 723,429

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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