أخبار عاجلة

وزير الصناعة يفتتح مركز الكفاءة الإنتاجية في السويس السبت المقبل -
وزير الإسكان من الأقصر: إنشاء شركة نقل جماعي للربط بين المدن الجديدة -
بالصور- مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الحماية المدنية في "حريق العجمي" -
بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله" -
الزمالك يحذر لاعبيه من الانتخابات -
طلعت يوسف: لهذا السبب أخشى على الأهلي من الوداد (فيديو) -
كوبر يدرس ضم 3 عناصر جديدة للمنتخب -
يونس: أفكر في الترشح بانتخابات الجبلاية التكميلية.. ولم أتفق مع شوبير -
الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق مخزن الإسكندرية إلى 17 -
الأمن يداهم «كرنك أبوتشت» ويضبط 20 متهمًا في خصومات ثأرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

Google+ Print
سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

الآن فى يشهد انخفاض ملحوظ على سعر جرام الذهب داخل محلات الصاغة، حيث أعلن خبراء الاقتصاد أن سعر الذهب اليوم قد سجل انخفاض جديد مقارنة بما أغلقت عليه تعاملات سوق الذهب فى مصر، حيث أكد الخبراء على أن سعر الذهب الآن قد انخفضت بمقدار 2 جنيه مصر على سعر جرام الذهب الواحد.

أكد خبراء الاقتصاد أن الذهب بالأسواق المصرية مستمرة فى الانخفاض منذ يوم أمس، حيث انخفض سعر الذهب فى مصر يوم امس بمقدار 5 جنيهات ليعاود من جديد وينخفض اليوم مرة أخرى، وهذا لم يمنع المحللين الاقتصاديين والخبراء من توقعاتهم أن يعود الذهب للارتفاع من جديد بعد كل هذه الانخفاضات قليلة المدي، بعد أن تأثر سعر جرام الذهب بما ورد فى مؤشرات البورصة العالمية من انخفاض جديد.

 

سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017

السعر العالمي : 1,288.65 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24 721 إلى 723
عيار 22 661 إلى 663
عيار 21 631 إلى 633
عيار 18 541 إلى 543
عيار 14 421 إلى 422
عيار 12 361 إلى 362
الاونصة 22,428 إلى 22,499
الجنيه الذهب 5,048 إلى 5,064
الكيلو 721,143 إلى 723,429

 

المصدر : مصر 365

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة "

"مصراوى" ينشر نص مشروع قانون مواجهة "العنف ضد المرأة "

بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله"

بالصور - رئيس الوزراء من الأقصر: "مصر كل يوم أفضل مما قبله"