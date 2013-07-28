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الفيزر الحل الأمثل لشفط دهون الجسم بدون مشاكل صحية

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الفيزر الحل الأمثل لشفط دهون الجسم بدون مشاكل صحية الفيزر الحل الأمثل لشفط دهون الجسم بدون مشاكل صحية

تتعدد وسائل شفط ، التى قد تلجأ إليها المرأة من أجل القضاء على الدهون، إلا أن أحدث وسيلة للقضاء على الدهون هى الفيزر لنحت البطن والجوانب، كما يوضح دكتور هانى نبيل استشارى التجميل قائلا: "إنه يعمل على التخلص من الدهون، حيث يذيبها بدون آثار جانبية، وبالتالى يقوم بشفطها من البطن، حيث يتم معالجة الأماكن الصغيرة بالتخدير الموضعى".

وقد يشعر الفرد ببعض الألم إلا أن ذلك سرعا ما يزول بتناول بعض المسكنات فالطبيب يلجأ إلى التخدير وتمر العملية بمجموعة من الخطوات يأتى فى مقدمتها إجراء فتحة صغيرة قطرها لا يتجاوز النصف سنتيمتر، حيث تتوزع أسفل البطن وفوق السرة، للسماح للفيزر بالدخول للمنطقة التى يبغى الفرد علاجها، وتستغرق العملية حوالى ساعتين أو ثلاثة، وقد يعانى المريض من بعض الآلام الطفيفة بعد العملية، ويمكن للشخص بعد الانتهاء من عملية شد الدهون، ممارسة المشى من الأسبوع الثانى للعملية مع القيام بالمساج لمدة 30 دقيقة، وقد يحدث بعض الآثار الجانبية كالالتهابات وحدوث بعض أشكال الورم.

وما يمثل مشكلة كبيرة لدى عدد كبير من الأفراد أن الثقافة السائدة عن شفط الدهون لا تلقى إقبالا لدى بعض الناس مما يسىء لمنظر الجسم العام. فشفط الدهون يعتبر ضرورة حيوية للحفاظ على شكل الجسم، لذا لابد للشخص أن يحاول معرفة ما يتناسب له للقيام به مع العمل على القضاء على الدهون.

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مصر 365

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