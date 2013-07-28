ماذا يفعل التدخين بمرضى السكر؟

التدخين عامل مساعد فى الإصابة بالسكر، حيث يساعد فى التبكير بالمضاعفات والموت المبكر، إضافة إلى أنه يزيد من أمراض القلب والشرايين لدى مرضى السكر.

يقول د. مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، استشارى طب الأطفال، زميل معهد الطفولة: "من الأعراض الشائعة للتدخين الذبحة الصدرية والنوبات القلبية وقصور القلب والسكتة الدماغية، إضافة إلى تدمر مستويات السكر العالى الطبقة الطلائية التى تبطن الشرايين من الداخل، وتعجل بترسب الدهون عليها، وبالتالى الإقلال من تدفق الدم للأنسجة، ارتفاع ضغط الدم، وزيادة نسبة الدهون الضارة بالدم وانخفاض الدهون المفيدة".

وأشار بدران إلى إن التدخين من أسباب عدم الاستجابة للأنسولين، لأنه يزيد من هرمونات التوتر التى تعاكس الأنسولين، يسبب زيادة مضاعفات أمراض الكلى فى مرضى السكر، مع زيادة فقدان الزلال فى البول، وانخفاض كفاءة الكلى وظيفيا، حيث تمرض الكلى يسبب زيادة فرص ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف إن التدخين يسبب زيادة لمشاكل العين فى مرضى السكر بسبب، تلف الأوعية الدموية التى تغذى العين نتيجة ارتفاع الشديد للسكر فى الدم وارتفاع ضغط الدم، وتمزق الشبكية.

هذا إلى جانب أن التدخين يسبب زيادة فرص ضعف الأعصاب فى مرضى السكر بسبب، وتضاعف احتمالات تدمير الأعصاب الطرفية، مع تلف ألياف الأعصاب التى تظهر أعراضه فى الخدر وفقدان الإحساس فى القدم.