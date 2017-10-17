مقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني في معارك في سوريا

مشيعون يرفعون في 27 أيلول/سبتمبر 2017 في طهران صور

طهران – (أ ف ب):

أعلن الإعلام الرسمي الإيراني الثلاثاء، أن قياديا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني قتل في معارك في سوريا.

وذكرت وكالة أنباء الباسيج أن "العميد عبد الله خسروي، القيادي المتمرس في الحروب، استشهد السبت في سوريا" دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

قاد خسروي كتيبة الفاتحين المؤلفة من متطوعين إيرانيين للقتال في العراق وسوريا، حسب ما أفادت وكالة أنباء فارس.

ويتم اختيار عناصر الكتيبة من قوات الباسيج شبه العسكرية التي تضم متطوعين وهي مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتستخدم أحيانا لحفظ الأمن داخل إيران.

وتدعم طهران نظام الرئيس السوري بشار الأسد وتقاتل القوات المدعومة إيرانيا على خطوط المواجهة في المعارك ضد المجموعات التي تقاتل النظام ومن بينها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وتنفي إيران إرسال قوات نظامية للقتال في العراق وسوريا، مؤكدة أنها تساهم بمستشارين عسكريين وكتائب تضم متطوعين من إيران وافغانستان وباكستان.

ويشير الإعلام الإيراني باستمرار إلى "تشييع شهداء" ايرانيين، وافغان، وباكستانيين قتلوا في سوريا.

لكن السلطات نادرا ما تشير إلى حصيلة رسمية للضحايا.

وأخر حصيلة معلنة لذلك اصدرتها جمعية المحاربين القدامى في مارس الفائت، إذ أشارت إلى مقتل 2100 شخص. لكنها لم تعط تفاصيل عن عدد المقاتلين الأجانب بينهم.