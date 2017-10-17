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رئيس فودافون مصر: محمد صلاح روَج لمصر أفضل من وزارة بأكملها

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مصراوي Masrawy

رئيس فودافون : محمد صلاح روَج لمصر أفضل من وزارة بأكملها

03:30 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

رئيس فودافون مصر: محمد صلاح روَج لمصر أفضل من وزارة بأكملها

رئيس فودافون مصر

كتبت - رنا أسامة:

قال المهندس هاني محمود، رئيس مجلس إدارة شركة فودافون مصر، ووزير الاتصالات الأسبق، إنه يجب علينا جميعا العمل على تسويق مصر خارجيا والتركيز على العناصر المصرية الناجحة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الانجليزي استطاع أن يروَج لاسم مصر خارجيا، بما يعادل جهود تشكيل وزاري كامل أو ما يعادل 10 مليون مصري.

وأضاف محمود، في كلمته بالقمة الدولية الثانية، "صوت مصر"، اليوم الثلاثاء، أن ترتيب مصر بين الدول وفقا للترويج لها خارجيا هو رقم 54 في حين نجد أن ألمانيا رقم 4 وأمريكا في المركز الأول، مؤكدا على أهمية دور الإعلام في الترويج لمصر خارجيا كما يعمل في ترويج المنتجات داخليا.

وأشار إلى أنه لابد من العمل على الثقافة المصرية والتركيز عليها سواء على المستوى الرسمي أو مشاركة المواطنين، مؤكدا أن اللاعب المصري محمد علي رشوان، بطل الجودو، ساعد على زيادة نسبة السياحة اليابانية لمصر بنسبة 300% بعد موقفه في المباراة النهائية أمام اللاعب الياباني في أولمبياد 1984 وعدم استغلاله لإصابته.

كما ألقى الضوء على بناء هوية الدول- الصور والأفكار التي يربطها الأشخاص بالدول، وأهمية بناء هوية الدول لخلق التغيير أو للترويج للصورة الذاتية للمنطقة والسمعة الدولية التي تخدم مصالح الدولة بطريقة إيجابية وفعالة.

كما تحدث المهندس هاني محمود، عن العوامل الرئيسية لبناء هوية الدول، وهي، المواطنون، الحكومات، الإعلام، العملاء الخارجيين، الأعمال، السياحة، ونوه أيضا عن دور الثقافة في بناء الهوية.

وأشار إلى رؤية مصر لتصبح وجهه رئيسية للأعمال، الاستثمار والسياحة، مركزا على أهمية الربط بين الماضي والحاضر.

يذكر أن القمة الدولية الثانية "صوت مصر"Narrative PR Summit 2017، والتي تنظمها شركة سي سي بلاس للاستشارات الإعلامية، وذلك للحديث حول كيفية بناء صورة ذهنية ايجابية لمصر خارجيا، انطلقت فعالياتها صباح اليوم.

القمة تعقد تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وتشهد اهتماما إعلاميا وصحفيا كبيرا، وبحضور عدد كبير من المسئولين الحكوميين، ورجال المال والأعمال والسياسيين وأعضاء مجلس النواب، ورؤساء التحرير والإعلاميين.

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مصراوي Masrawy

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