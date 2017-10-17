السعودية تدين الهجوم الإرهابي على نقاط أمنية بالعريش
السعودية تدين الهجوم الإرهابي على نقاط أمنية بالعريش
11:22 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
الخارجية السعودية
الرياض- (أ ش أ):
أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم على نقاط أمنية وبنك بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم رجال شرطة.
وجدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء - مؤازرة ووقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر ضد الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولمصر حكومة وشعبا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
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