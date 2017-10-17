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السعودية تدين الهجوم الإرهابي على نقاط أمنية بالعريش

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مصراوي Masrawy

تدين الهجوم الإرهابي على نقاط أمنية بالعريش

11:22 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

السعودية تدين الهجوم الإرهابي على نقاط أمنية بالعريش

الخارجية السعودية

الرياض- (أ ش أ):

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم على نقاط أمنية وبنك بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم رجال شرطة.

وجدد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء - مؤازرة ووقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب ضد الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولمصر حكومة وشعبا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

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Asha

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