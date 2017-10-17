سيولة مرورية بمحاور الجيزة.. وكثافات بمطلع أكتوبر وشارع الهرم

كتب - محمد شعبان:

تشهد محاور وشوارع محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، سيولة مرورية، تقترب نسبة الكثافات من 65%.

وقال مصدر مسؤول بغرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إنه تم رصد وجود كثافات أعلى محور 26 يوليو القادم من 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان.

ولفت المصدر إلى وجود سيولة مرورية بشارع جامعة الدول العربية، مقابل كثافات متوسطة بمحور صفط اللبن للقادم من أعلى الطريق الدائري إلى جامعة القاهرة، ويفضل اتخاذ محور عرابي، مشيرا إلى أن اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، وجه بسرعة سحب الكثافات.

وأوضح المصدر، وجود كثافات بكوبري الجيزة المعدني، ونصح باتخاذ كوبري الجامعة، الأمر نفسه بكوبري عباس الذي يشهد تكدس مروري.

مطلع كوبري أكتوبر للمتجه من محافظة الجيزة إلى القاهرة (البطل أحمد عبد العزيز -كورنيش النيل)، يشهد كثافات متوسطة.

ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث بمرور الجيزة، وجود كثافات مرتفعة بكورنيش النيل، للقادم من مناطق شمال الجيزة والمتجه إلى ميداني النهضة والجيزة وشارعي فيصل والهرم، ويفضل شارعي السودان والتحرير.

وأشار المصدر إلى وجود أحجام مرورية مرتفعة بميدان الرماية للمتجه من مناطق الجيزة إلى طريق الفيوم، الأمر نفسه بشارع الهرم مفضلا سلك شارع فيصل.

ولفت المصدر إلى أن شارع الدقي للمتجه من مناطق الجيزة وحديقة الأورمان إلى وزارة الزراعة يشهد أحجامًا طبيعية.

وعن الحالة المرورية بميدان المنيب، أكد المصدر وجود سيولة للقادم من طريق أسيوط الغربي والمتجه إلى مطلع الطريق الدائري وشارع البحر الأعظم.