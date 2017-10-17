المرور: ازدحام بالكورنيش والعباسية والميرغني وفيصل.. وإليكم البدائل

كتب- فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم، الثلاثاء، كثافات مرورية متحركة وتباطؤ في حركة السير على بعض الطرق ومحاور القاهرة الكبرى، خلال فترة الصباحية، وانتظمت الخدمات المرورية المدعومة بأوناش وحملات لرصد مخالفات السائقين منذ السابعة صباحاً.

وفي القاهرة رصدت غرفة عمليات ادارة المرور معدلات سير عادية على كافة المحاور على مستوى المدينة وجميع الطرق تسير بصورة طبيعية فيما عدا تعطل أتوبيس تسبب في حدوث كثافات للقادم من محور الكورنيش إلى ميدان عبد المنعم رياض، وينصح للقادم من منزل كوبرى 15 مايو استكمال الطريق بمحور الكورنيش واتخاذ القصر العينى بديلا عنه.

وحدث عطل أتوبيس أمام مسجد النور بالعباسية تسبب فى حدوث بعض الكثافات المتوسطة وكذلك تعطل أتوبيس بالملك الصالح وآخر مع تقاطعه مع الكورنيش تسببا فى حدوث كثافات للمتجه لميدان أثر النبى وينصح اتخاذ الاتوستراد بديلا عنه للقادم من المعادى.

كثافات متحركة بشارع صلاح سالم فى المنطقة المحصورة بين هيئة الاستثمار ونفق الميرغنى نتيجة بدء دخول الموظفين لأماكن عملهم وينصح اتخاذ محور النصر كبديل جيد للمتجه لمطار القاهرة للحاق برحلات الطيران.

ورصدت غرفة عمليات المرور بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة، وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا يوجد مصادمات.

وفي الجيزة، يشهد شارع الهرم المتجه إلى كوبري الجيزة وشاع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة الى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي وشارع فيصل ك كثافات متحركة.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من تعزيز خدماتها ونشرت الأوناش والحملات على كافة الطرق لرصد أى معوقات مرورية وإلزام السائقين بقواعد وآداب المرور.​