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مدرب الأهلي: عماد متعب سيكون له دور في المباريات القادمة (فيديو)

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مدرب الأهلي: عماد متعب سيكون له دور في المباريات القادمة (فيديو) مدرب الأهلي: عماد متعب سيكون له دور في المباريات القادمة (فيديو)

التحرير

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قال سيد معوض، المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فريقه قدم أداءً في الشوط الأول أمام الرجاء، قد يكون الأفضل للجهاز بقيادة حسام البدري، منذ تولي المسؤولية.

واكتسح الأهلي، نظيره الرجاء بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الإثنين، على ملعب «السلام» ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز. 

وأضاف «معوض»، خلال تصريحاته لقناة «صدى البلد»، أن معظم لاعبي الفريق ظهروا بشكل جيد أمام الرجاء، وكان أبرزهم أحمد فتحي، ومؤمن زكريا.

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وأكد مدرب الأحمر، أن عبد الله السعيد، صانع ألعاب الفريق، سيعود للتدريبات خلال يومين، وأن عماد متعب مهاجم الفريق، سيكون له دور في المباريات المقبلة.

 

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التحرير

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