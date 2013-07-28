احذر من داء الفيل

هل تعلم أن داء الفيل أصبح خطرا يواجهه العالم؟

هذا ما أكدته دراسة حديثة أظهرت أن داء الفيل منتشر فى أكثر من 81 دولة حول العالم، كما يصيب ما يقرب من 1.3 مليار نسمة.

> وبينت الدراسة، التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية، أن هناك أكثر من 120 مليون نسمة من المصابين بداء الفيل معرضون لتشوهات شديدة وعجز كلى بالجسم.

وبينت الدراسة أن داء "الفيلاريات" المعروف بداء الفيل يحدث نتيجة لخلل فى الجهاز الليمفاوى، مما يؤدى إلى حدوث تضخم شاذ فى أطراف الجسم

وأشارت الدراسة إلى أن المرض يستوطن عن طريق لدغ البعوض، وغالبا يصاب الأطفال بها بينما تظهر الأعراض فى مراحل متقدمة.

ولوقف انتقال المرض تنصح لدراسة بضرورة إعطاء جرعة واحدة من دوائيين للأشخاص الموجودين فى الدول التى تستوطن فيها المرض.