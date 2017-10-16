أخبار عاجلة

نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى

طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل

Google+ Print
طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل

الحلاوة الطحينية من الحلويات الشعبية في والدول العربية ، ويحبها الجميع وعادة ما تستخدمها ربات البيوت في صنع الساندويتشات لآطفالها ، لذلك فهي لاغني عنها في أي بيت ، وسوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل وهي كما يلي

المقادير :

كوب لبن بودر

كوب طحينة

كوب سكر 

ملعقة فانليا

طريقة التحضير:

قومي بنخل السكر البودر حتى يعطي قواما هشاً

. قومى بخلط اللبن والطحينة والسكر والفانيليا مع بعضها خلطا جيدا

أحضري علبة من البلاستك مدهونة بالزيت وضعي بها الخليط واضغطى عليه جيدا.

أدخليها الثلاجة واتركيها لمدة 24 ساعة

اخرجيها من الثلاجة و قومي بتقطيعها 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل