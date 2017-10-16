شيماء مصطفى

الحلاوة الطحينية من الحلويات الشعبية في مصر والدول العربية ، ويحبها الجميع وعادة ما تستخدمها ربات البيوت في صنع الساندويتشات لآطفالها ، لذلك فهي لاغني عنها في أي بيت ، وسوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل وهي كما يلي

المقادير :

كوب لبن بودر

كوب طحينة

كوب سكر

ملعقة فانليا

طريقة التحضير:

قومي بنخل السكر البودر حتى يعطي قواما هشاً

. قومى بخلط اللبن والطحينة والسكر والفانيليا مع بعضها خلطا جيدا

أحضري علبة من البلاستك مدهونة بالزيت وضعي بها الخليط واضغطى عليه جيدا.

أدخليها الثلاجة واتركيها لمدة 24 ساعة

اخرجيها من الثلاجة و قومي بتقطيعها

شبكةعيونالإخبارية

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