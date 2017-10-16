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الفيفا يوجه «صدمة» قوية لمنتخب مصر قبل إجراء قرعة نهائيات كأس العالم

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الفيفا يوجه «صدمة» قوية لمنتخب مصر قبل إجراء قرعة نهائيات كأس العالم الفيفا يوجه «صدمة» قوية لمنتخب مصر قبل إجراء قرعة نهائيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر أكتوبر، والذي سيتم الاعتماد عليه في إجراء قرعة نهائيات 2018 بروسيا.

حافظ الوطني الأول لكرة القدم، على مركز ي المركز 30، على رغم ضمان تأهلها إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990، وذلك بعدما ضمنت صدارة المجموعة الأفريقية الخامسة إثر فوزها 2-1 على الكونغو هذا الشهر.

وشهد تصنيف “فيفا”، تقدم المنتخب التونسي ثلاثة مراكز في التصنيف ليحتل المركز الـ28 عالميًا، ويتزعم الصدارة العربية والأفريقية متفوقًا على الفراعنة.

 

وفقد المنتخب المصري صدارة قائمة المنتخبات العربية والأفريقية لصالح المنتخب التونسي، بينما حل منتخب السنغال في المركز الـ32.

وحجز منتخب مقعدًا في مونديال 2018 بروسيا، بعد صدارة المجموعة الخامسة في التصفيات الإفريقية، قبل الجولة السادسة، برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، بفارق 4 نقاط عن أوغندا الوصيف، بينما بات منتخب تونس بحاجة لنقطة واحدة من أجل التأهل رسميًا لروسيا.

وعلى صعيد المنتخبات العربية الأخرى، حل المغرب في المركز 48 متقدما ثمانية مراكز. ويواجه “أسود الأطلس” منافسة قوية في المجموعة الأفريقية الثالثة، اذ يتصدر قبل الجولة الختامية برصيد تسع نقاط، وبفارق نقطة واحدة فقط عن ساحل العاج.

وتراجع المنتخب السعودي عشرة مراكز إلى المركز 63. وكان المنتخب قد ضمن تأهله إلى كأس العالم أيضا.

وعلى الصعيد العالمي، بقيت المراكز الستة الأولى على حالها، بصدارة ألمانيا تليها البرازيل والبرتغال والأرجنتين وبلجيكا وبولندا. وتقدمت فرنسا مركزا لتصبح سابعة، وإسبانيا ثلاثة مراكز إلى المركز الثامن، بينما حافظت تشيلي على المركز التاسع، وتقدمت بيرو مركزين إلى العاشر.

ومن المقرر أن يتم إجراء قرعة كأس العالم في ديسمبر المقبل، في الكرملين “”، حيث بات منتخبا تونس ومصر رسميًا في التصنيف الثالث بقرعة المونديال.

 

 

المصدر : مباشر 24

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