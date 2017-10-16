تعرف على سبب تغير ملامح شريف إسماعيل رئيس الوزراء

أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، رداً على كافة الشائعات المنتشرة حول مرض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن تواصله رئاسة مجلس الوزراء، من أجل توضيح حقيقة الشائعات المنتشرة والذي نفى بدوره كافة الأخبار المتداولة حول مرض المهندس شريف إسماعيل، مؤكداً أنه يمارس عمله بكامل طاقته وبشكل طبيعي كالمعتاد.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء، على أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يواصل جدول أعماله اليومي في مقر مكتبة بشكل متنظم، حيث يتنوع ما بين متابعة المشروعات التنموية في البلاد، كما يواصل حضوره عدد من الاجتماعات واللقاءات في الفترة الحالية، ويوجد لديه أيضا عدد كبير من الزيارات الميدانية لعدد من المحافظات ومدرجة على جدول أعماله الأسبوع القادم.

ونفت رئاسة الوزراء عن وجود تغييرات أو تعديلات على جدول السيد رئيس الوزراء، حيث يواصل تنفيذ تكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

سبب تغير ملامح شريف إسماعيل رئيس الوزراء

وكشفت مصادر حكومية مصرية، على أن الشائعات التي طالت المهندس شريف إسماعيل، جاءت بسبب اختلاف شكل رئيس الوزراء في الفترة الحالية، وذلك عقب حلاقة شعر الرأس عقب أدائه مناسك الحج في عيد الأضحى المبارك.

المصدر : مصر فايف