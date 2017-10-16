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حقيقة رحيل جونيور اجاي عن الأهلي

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حقيقة رحيل جونيور اجاي عن الأهلي حقيقة رحيل جونيور اجاي عن الأهلي

أعلن اليوم مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، سيد عبد الحفيظ، في بيان رسمي على أن الجهاز الفني للنادي الأهلي لا يفكر في الوقت الحالي بأمر تجديد عقود نجوم النادي الأهلي الأول لكرة القدم، والذين قد اقتربت عقودهم من الانتهاء في الفترة المقبلة، حيث أكد أنه ليس من المنطقي فتح باب التفاوض في منتصف الموسم الكروي.

وأوضح مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، سيد عبد الحفيظ، أن اللاعب النيجيري الدولي جونيور أجاي، لم يحصل على أي عروض احترافيه كما انتشر في وسائل الإعلام المحلية، حيث أكد ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من الأخر ” مع محمد شبانة عبر اثير ” نغم اف ام “، وطالب الجميع بتحري الدقة، حيث أن الحديث عن رحيل اللاعب أو أي لاعب بالأهلي مرفوض تماما.

 

ويخوض النادي الأهلي المصري مواجهة مصيرية أمام النجم الساحلي التونسي، وذلك في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا في الإسكندرية، ويركز حالياً المدرب حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي على المباراة الهامة بشكل كبير.

 
 
المصدر : فايف

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