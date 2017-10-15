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بشرى سارة البرلمان يقرر 8000 جنيه حد أقصى لرواتب المعلمين الأسبوع المقبل

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بشرى سارة البرلمان يقرر 8000 جنيه حد أقصى لرواتب المعلمين الأسبوع المقبل بشرى سارة البرلمان يقرر 8000 جنيه حد أقصى لرواتب المعلمين الأسبوع المقبل

تتم مناقشة قضايا التعليم المهمة بمجلس النواب المصري في الثلاثاء المقبل، ومن أهم تلك القضايا هي التي تتعلق برواتب المعلمين وإنشاء مدارس جديدة وتزويد أعداد الفصول لحل مشكلة التكدس بالمدارس، تحدد ذلك بعد تقديم السادة النواب طلبات إحاطة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمجلس.

صرحت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان أن السبب الرئيسي للدروس الخصوصية هو تدنى رواتب المعلمين، مضيفة أن تطوير التعليم لا يأتي إلا بارتفاع مستوى المعلم وزيادة راتبة، وأعلنت الدكتور ماجدة نصر في برنامج 90 دقيقة على فضائية المحور عبر مداخله لها، أنها ستقدم مقترح لتعديل احد مواد قانون التعليم الأسبوع القادم، وذلك من أجل زيادة رواتب المعلمين بحد أقصى 8000 جنية.

 

ومن جانبه فقد أعرب مجموعة من المعلمين عن رفضهم لتصريحات النواب والتي اعتبروها مجرد وعود كاذبة مكررة بدون أدني شعور بالمسئولية، كما أعربوا عن مدى استيائهم وإحباطهم من محاولات النواب التي لست بفائدة من وجهة نظرهم، حيث أنهم يرون أنه من الصعب موافقة البرلمان على زيادة رواتبهم.

 

المصدر : فايف

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