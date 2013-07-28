استمرار المواطنين فى تخزين الغذاء خوفاً من احتجاجات أنصار "المعزول"

وسط حالة من غياب الرقابة على الأسواق بسبب التوتر السياسى والأمنى، استمرت أسعار السلع الغذائية فى إرتفاعها منذ بداية شهر رمضان متأثرة بقلق المواطنين وعمليات التخزين المعتادة قبل الشهر المبارك، وتشهد محلات الـ"سوبر ماركت" زيادة مبيعات الدقيق والسكر البودرة المستخدمين فى كحك العيد.

"اليوم السابع" رصدت أسعار السلع الأكثر استخداماً فى المنازل خلال شهر رمضان، يتراوح سعر الكيلوجرام من السكر السائب ما بين 4 إلى 4.5 جنيه، أما الأرز الرفيع 4 جنيات للكيلوالسائب و4.5 جنيه للكيلو السميك، وفى المحلات التجارية الكبرى تتراوح أسعار الأرز بين 3.60 و7 جنيهات للكيلوالمعبأ، وأرز بسمتى أبيض معبأ 5 كيلوبـ52 جنيها، أرز بسمتى سائب 8.75 جنيه، وكيلوالمكرونة بـ4.5 جنيه، وسعر كيلوالسكر يتراوح بين 4 إلى 6.5 جنيه حسب العلامة التجارية التى يحملها، وزيت عباد الشمس يبدأ من 6 جنيهات للتر، الفول البلدى المعبأ 6 جنيهات للعبوة 500 جرام، بينما ارتفعت كرتونة البيض الأبيض أوالأحمر لتسجل بمتوسط 24 جنيه لكل 30 بيضة، ويتراوح سعر المسلى النباتى "سمن" بين 10.5 إلى 30 جنيها للعلبة زنة كيلو، الشاى يتراوح بين 7.5 إلى 11.5 جنيه للعبوة زنة 250 جراما حسب الجودة.

وشهدت أسعار ملح الطعام ثباتًا عند 75 قرشا إلى 1 جنيه لعبوة الملح زنة 450 جراما سواء فى القطاع الأعمال أوالخاص، جلاش زنة 350 جراما 10 جنيهات، الدقيق 4 جنيهات للكيلو، وعلبة الطحينة زنة 650 جراما 14 جنيها، بلوبيف 17 جنيها للعلبة زنة 340 جراما.

أما الخضراوات المعبأة فبلغ سعر 400 جرام خضار مشكل 4 جنيه، والملوخية 400 جراما 3.5 جنيه، الفاصوليا البيضاء 500 جرام بـ9 جنيهات، عدس أصفر 500 جرام بـ6 جنيهات، بطاطس وزن 3 كيلوبـ18 جنيها، فى حين أن الخضراوات الطازجة وصل سعر كيلوالخيار 3 جنيهات، الطماطم بـ2.75 جنيه، بصل أحمر 2.75 جنيه، كرنب أبيض أو أحمر 3 جنيه، التفاح المستورد أحمر أوأصفر 14 جنيه، الموز 10 جنيهات، الخوخ 10 جنيهات، البطيخ 10 جنيهات.

ولأول موسم منذ سنوات انخفضت أسعار اللحوم الحمراء لدى الجزارين لتسجل متوسط يبلغ 60 جنيها، اللحم المفروم بـ52 جنيه للكيلو، ودوش بتلو40 جنيها، لحم بقرى للخضار 52 جنيها، زند ضانى 77 جنيها، رقبة بتلو55 جنيها، ريش بتلو90 جنيها، كتف بتلو 62 جنيها، شيش كباب 86 جنيها، سجق بلدى 40 جنيها، كفتة حاتى 50 جنيها، كفتة أرز جملى 33 جنيها، الكبدة الأمريكى 20 جنيها، مفروم برازيلى 34 جنيها للكيلو، بفتيك مستورد 38 جنيها، كتف ماعز 30 جنيها، فخذة/ ريش ماعز 35 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر كيلو شيش طاووك 42 جنيها والبانيه 45 جنيها، والبط 25 جنيها للكيلو، أما المنتجات المعلبة صدور الدجاج بالعظم "8 قطع" بـ28 جنيها، كفته دجاج شرقى 500 جرام بـ11 جنيها، صدور دجاج كرانشى 400 جرام بـ19 جنيها، ديك رومى 28 جنيها للكيلو، وراك 20 جنيها للكيلو مجمد.

الأسماك هى الأخرى ثبتت أسعارها عند 33 جنيها للفيليه، و70 جنيها للدنيس الطازج، و33 جنيها للبورى.

لا تخلومائدة فى السحور من أنواع الجبن المختلفة، وصل سعر الجبن القريش 16 جنيهاً للكيلو، الرومى 36 جنيها، رومى كافيار 37 جنيها، شيدر نيوزيلندى 43 جنيها، الثلاجة 20 جنيها للكيلو، لبنه تركى 400 جرام بـ17 جنيها، جبنه ملح خفيف "دلعة" 12 جنيها للكيلو، اسطنبولى أودوبل كريم أوبراميلى 400 جرام 9 جنيهات، جبنه مطبوخة 9.5 جنيه، موزاريلا 16 جنيها لعبوة زنة 350 جراما كما ثبتت أسعار الزبادى الجاهز عند 1.5 جنيه، أما الزبادى البلدى الصغير بـ1.5 والكبير 2 جنيه، الحلاوة التركى 16 جنيها للكيلو، حلاوة محلى سادة أوشيكولاته بـ18 جنيها للكيلو. وانخفضت أسعار الزبدة الصفراء والبيضاء لتسجل الأولى 33 جنيها للكيلووالأخيرة 10 جنيهات، وكيلوالطرشى أوالمخلل بـ4 جنيهات.

بلغ سعر الكيلوالبلطى 13 و15 جنيهات، البورى 30 جنيها، الجمبرى 90 بعد أن كان بـ60 جنيها بارتفاع قدره 30 جنيهاً، وتوقع تاجر الأسماك غريب الصياد، زيادة كميات ومبيعات الأسماك المجمدة وسمك السويس فى شهر سبتمبر القادم.

بلغ سعر كيلوالطماطم 3 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، البصل 4 جنيهات، بطاطس التحمير 6 جنيهات بزيادة جنيه، البطاطس العادية بـ 4 بزيادة جنيه، آخر السنة لاقتراب انتهاء الموسم، الخيار 4 جنيهات، الثوم بلدى 20 جنيها بزيادة 5 جنيهات لأنه ثوم قديم.

وقال حمدى عيد تاجر خضراوات بمنطقة الدقى، إن حركة المبيعات تأثرت بسبب الأحداث السياسية، وتكلفة النقل ارتفعت من 100 جنيه مقابل 130 جنيه.