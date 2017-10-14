5 دول في العالم تمتلك «إكسير الحياة»: يعيش فيها الناس أطول الأعمار

شيماء مصطفى

«إكسير الحياة» هذا المشروب الذي تتحدث عنه العديد من الروايات والأفلام، الذي يعطي الإنسان حياة تستمر لمدة طويلة قد تصل إلى الخلود، ويبحث عنه العديد من العلماء حتى يصلوا إلى ما يمكن على الأقل أن يحافظ على أعضاء الجسم سليمة لأطول فترة ممكنة.

وعلى الرغم من أن التجارب في هذا المجال توصلت إلى نتائج إيجابية، بحسب جريدة «الإندبندنت»، فإن السر الرئيسي لامتداد عمر بعض البشر لمدة أطول من غيرهم مازال مجهولًا لا يعلمه أحد.

ولكن مع البحث والدراسة المستمرة لهؤلاء الذين يعيشون مدة أطول من غيرهم، فإن خبراء قد توصلوا إلى أن بعض الدول قد تحمل سر البقاء لمدة طويلة على قيد الحياة.

ويعرض «المصري لايت» أبرز تلك الدول التي يعتبر متوسط عمر سكانها من أعلى معدلات متوسط الأعمار على مستوى العالم، بحسب موقع «بي بي سي»:

5. سنغافورة

تعتبر «سنغافورة» من أقل دول العالم في معدلات وفيات بين الأمهات والأطفال، حيث تعتمد بشكل أساسي على الصحة الوقائية، التي تعتبر محور الرعاية الصحية بها، وذلك البرنامج الصحي الذي يحمل اسم «المعجزة»، كما تهتم برفع مستوى الثقافة والبيئة الحضرية التي تساعد على تحقيق متوسط العمر المرتقع بين سكانها والذي يصل إلى 83.1 سنة.

كما ترتفع أسعار السجائر والمواد الكحولية التي تفرض عليها ضرائب كثيرة، بجانب افتتاح أول حديقة علاجية كبيرة للحد من التوتر وتحسين الحالة الذهنية لدى المسنين.

4. إسبانيا

بجانب الطهي بزيت الزيتون بشكل مستمر، وتناول الخضروات الطازجة، فإن من الأسباب التي تزيد متوسط الأعمار في إسبانيا والذي يصل إلى 82.8 سنة، هو نوم القيلولة، بحسب العديد من الدراسات، وفي فترة الظهيرة من الثانية إلى الخامسة مساء، تتعزز فرص تناول الطعام في المنزل، والذي يعد مفيدًا صحيًا أكثر من الوجبات الجاهزة.

3. سويسرا

«التوازن بين العمل والاستمتاع بالحياة».. هكذا يصف المقيمون في سويسرا التي يتيح موقعها الذهاب في رحلات أسبوعية إلى جبال الألب، والاستمتاع بالمناظر الخلابة هناك، بجانب ارتفاع مستوى المعيشة هناك، وتحقيق مستوى من الرفاهية، الأمر الذي يُحسن مستوى الصحة بشكل كبير.

كما أشارت بعض الدراسات إلى أن زيادة استهلاك منتجات الألبان يُعد سببًا رئيسيًا في ذلك، مع الاهتمام الدائم من قبل الحكومة بالسلامة الشخصية، ويبلغ متوسط الأعمار في سويسرا 81 سنة.

2. اليابان

تتمتع اليابان بواحد من أعلى معدلات الأعمار في العالم، والذي يصل إلى 83 عامًا، وتعد جزيرة «أوكيانوا» اليابانية التي تُسمى «أرض الخلود»، مركزًا للعديد من الأبحاث لمعرفة أسباب طول العمر، حيث لدى هذه الجزيرة أكثر من 400 شخص أتموا قرنًا من الزمان.

وتساهم الدوائر الاجتماعية المترابطة هناك وتماسك المجتمع، في التقليل من حدة القلق والتوتر، وبالتالي تُحسن الصحة العامة، بجانب تناول أطعمة صحية، تشمل البطاطا وأنواعًا مختلفة من الأسماك.

1. كوريا الجنوبية

«العقلية التأملية العامة التي تهدف إليها البوذية».. هذا كان تفسير العلماء لمتوسط العمر الأعلى في العالم، والذي يصل إلى 90 سنة، فقد فسر العلماء أن السبب في ذلك يرجع إلى ممارستهم التأمل، كما أشارت الإحصائيات إلى أن كوريا الجنوبية تتمتع بمستويات ضعط الدم أكثر أنخفاضًا مقارنة بالدول الأخرى.

كما أن لكوريا الجنوبية نظامًا صحيًا غنيًا بالأطعمة المخمرة التي يقال إنها تُخفض مستوى الكوليسترول، وتعزز المناعة وتمنع الإصابة بالسرطان، والتي تتضمن بعض منتجات الألبان.

المصدر : المصرى لايت

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