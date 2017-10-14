تعرف على 7 أطعمة تسبب الإمساك

شيماء مصطفى

الإمساك هو مشكلة شائعة وتعرف عموماً بأن حركة الأمعاء أقل . والإمساك هو حالة غير سارة . بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في تخفيف أو تقليل خطر الإمساك ، في حين أن البعض الآخر يمكن أن تزداد الحالة سوءاً .

لذلك ، إذا كان لديك الإمساك ، يمكن جعل الهضم أكثر سلاسة من خلال إتباع بعض التغييرات البسيطة في نظامك الغذائي .

هنا 7 أطعمة يجب أن تبدأ تجنبها أو الحد من تناولها والمسببة للإمساك

1- الموز غير ناضج

في حين أن الموز الناضج يمكن أن يساعد في منع الإمساك ، الموز غير ناضج يميل إلى أن يكون له تأثير معاكس . وذلك لأن الموز غير الناضج يحتوي على نشا أكثر مقاومة ، وهو مركب يصعب على الجسم هضمه . يحتوي الموز غير ناضج أيضاً على كميات أكبر من “العفص” ، وهو مركب يعتقد أنه يقلل من السرعة التي تمر بعها الأطعمة عبر القناة الهضمية .

معظم الناس يميلون إلى تناول الموز قبل أن يصل للنضوج . ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في تخفيف أو تجنب الإمساك ، حاول تناول الموز الناضج بدلاً من الغير ناضجة . الموز الناضج الأصفر تماماً والذي يحتوي على بقع بنية ، ويكون من السهل جداً تقشيره .

2- الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين gluten

الجلوتين هو البروتين الموجود في الحبوب مثل القمح والشعير . قد يشعر بعض الناس بالإمساك عندما يأكلون الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين .

أيضاً ، بعض الناس لديهم حساسية من الجلوتين ، وهى حالة تعرف بأسم “مرض الإضطرابات الهضمية” . عندما يستهلك شخص مصاب بالإضطرابات الهضمية ، يضر بشده أمعاءه . لهذا السبب ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض إتباع نظام غذائي خال من الجلوتين .

حساسية الجلوتين ، ومتلازمة القولون العصبي IBS ، هما حالتان أخريان قد تتفاعل فيهما الأمعاء مع الجلوتين .

علاوة على ذلك ، كشفت الدراسات أن العديد من الناس ليس لديهم تلك الحالتين المذكورين ، ولكن يواجهون ايضاً الإمساك بعد تناول الجلوتين .

لذلك ، إذا كنت في شك أن الجلوتين يسبب الإمساك ، تحدث مع الطبيب للتأكد قبل قطع الجلوتين من نظامك الغذائي .

3- الحبوب المعالجة المصنعة

الخبز الأبيض والأرز الأبيض ، والمكرونة البيضاء ، قليل في المغذيات ويؤدي لحدوث إمساك أكثر من الحبوب الكاملة . وذلك لأن النخالة والأجزاء الجرثومية من الحبوب تتم إزالتها أثناء المعالجة . على وجه الخصوص ، النخالة تحتوي على الألياف ، والمواد الغذائية التي تضيف الجزء الأكبر إلى البراز ويساعد على تحرك الأمعاء بإستمرار . وتم ربط العديد من الدراسات أن إرتفاع كمية الألياف يؤدي إلى إنخفاض خطر الإمساك .

لذلك ، يمكن للأشخاص الذين يعانون من الإمساك الحد تدريجياً من تناول الحبوب المصنعة وإستبدالها مع الحبوب الكاملة .

4- الحليب ومنتجات الألبان

يبدو أن منتجات الألبان هى سبب شائع آخر للإمساك ، على الأقل بالنسبة لبعض الناس . الرضع والأطفال الصغار يظهر عليهم هذا بشكل خاص ، ربما بسبب حساسية للبروتينات والتي وجدت في حليب الأبقار . أكدت عده دراسات أجريت على مدى 26 عاماً أن بعض الأطفال الذين يعانون من الإمساك المزمن شهد تحسن ملحوظ عندما توقفوا عن إستهلاك حليب الأبقار .

والجدير بالذكر أن هناك بعض أطفال وكبار أيضاً يعانون من حساسية من اللاكتوز يواجهون الإسهال بدلاً من الإمساك ، بعد إستهلاك الألبان .

5- اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء تؤدي لحدوث الإمساك لثلاثة اسباب رئيسية . أولاً ، تحتوي على القليل من الألياف . ثانيا ، قد تقلل الحوم الحمراء وبشكل غير مباشر من إجمالي كمية الألياف اليومية للشخص عن طريق تناول الألياف العالية في النظام الغذائي . هذا صحيح بشكل خاص ، لأن إذا كنت تملأ بتناول جزء كبير من اللحوم خلال وجبة الطعام ، الحد من كمية الخضروات الغنية بالألياف . ومن شأن هذا السيناريو أن يؤدي إلى إنخفاض يومي من كمية الألياف ، مما يزيد من خطر الإمساك .

ثالثاً ، على عكس الأنواع الأخرى من اللحوم ، مثل الدواجن والأسماك ، اللحوم الحمراء تحتوي على كميات أعلى من الدهون ، والأطعمة الغنية بالدهون تستغرق وقتاً أطول للجسم في عملية الهضم .

6- الأطعمة المقلية أو السريعة

تناول الأطعمة المقلية أو السريعة بشكل متكرر قد يزيد من خطر الإمساك . وذلك لأن هذه الأطعمة تميل إلى أن تكون عالية في الدهون وإنخفاض في الألياف . وهو مزيج يمكن أن يبطئ من عملية الهضم بنفس الطريقة في اللحوم الحمراء . بالإضافة إلى ذلك ، الأطعمة المقلية والسريعة تحتوي على كميات كبيرة من الملح ، والتي يمكن أن تقلل من محتوى الماء من البراز ، وتجفيفه ، ويجعل من الصعب دفعه من خلال الجسم .

7- Persimmons أو الكاكا

الكاكا هى فاكهة شعبية من شرق آسيا التي تسبب الإمساك لبعض الناس . توجد عده اصناف ، ولكن معظمها يمكن تصنيفها على أنها إما حلوة أو قابضة . على وجه الخصوص ، الكاكا القابضة تحتوي على كمية كبيرة من العفص ، وهو مركب بعتقد أنه يقلل إفرازات الأمعاء ، ويحدث إنقباضات ، وتباطؤ حركة الأمعاء .

لهذا السبب ، الناس التي تعاني من الإمساك يجب تجنب الكاكا ، وخاصة الأصناف القابضة .

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads