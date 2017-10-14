تحذير هام من « الأرصاد الجوية » بشأن نشاط الرياح وتدهور الرؤية وسقوط أمطار على تلك المناطق

شيماء مصطفى

أشار وكيل مركز التحاليل بمركز الأرصاد الجوية بجمهورية مصر العربية ” محمود شاهين” ، أن الطقس في الدولة المصرية سوف يشهد خلال الأيام القادمة اعتدالاً على كافة الأنحاء يميل للحرارة نهارا يميل للحرارة على جنوب البلاد، بارداً ليلاً على كافة أنحاء البلاد.

الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية و سقوط أمطار

وأضاف ” شاهين” من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” صباح الخير يا مصر” والمذاع على الفضائية المصرية اليوم، ظهور الشبورة المائية بشكل كثيف مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مدن القناة و محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء، حيث حذر جميع السائقين مناشداً الجميع بتوخي الحذر عند القيادة واتباع تعليمات المرور.

كما توقع الخبير نشاط الرياح على منطقة جنوب سيناء ومنطقة البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضراب الملاحة في البحر الأحمر، أما البحر المتوسط فتكون الملاحة به طبيعية إلى حد كبير، كما أشار إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مما يؤدي إلى سقوط الأمطار على تلك المناطق.

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المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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