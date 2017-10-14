وزارة الصحة تعلن عن بدء حملة تطعيم طلاب المرحلة الابتدائية من الديدان المعوية غدا

صرحت وزارة الصحة عن بدء الحملة القومية لتطعيم طلاب المرحلة الابتدائية من الديدان المعوية على مستوى جميع محافظات الجمهورية غد الأحد، ويأتي هذا في إطار سعي وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية والتطعيمات لطلاب المدارس.

فقد صرح رئيس قطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة الدكتور عمرو قنديل على استمرار الحملة القومية للتطعيم من الديدان المعوية حتى السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، حيث من المقرر أن يتم تطعيم 12.5 مليون طالبا وطالبة بصفوف المرحلة الابتدائية.

كما أكد الدكتور عمرو قنديل على أن الأطفال في العمر المدرسي ما بين ثلاثة أعوام واثني عشر عاما أكثر عرضه لخطر الإصابة بالديدان والطفيليات المعوية، وبشكل خاص ديدان الإسكارس والإكسيورس.

وقد ذكرت وزارة الصحة أعراض الإصابة بالديدان والطفيليات المعوية، والتي تشتمل على آلام البطن والقىء والإسهال وفقدان للشهية والوزن بالإضافة إلى الأنيميا والضعف العام، كما أكدت على تجنب الإصابة من خلال الاهتمام بالنظافة الشخصية بشكل عام وغسل الأيدي قبل تناول الطعام وغسل الخضروات بشكل جيد.

المصدر : مصر فايف