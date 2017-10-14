بسبب "صورة".. فتاة تسقط من على حافة جبل في بريطانيا

بسبب "صورة".. فتاة تسقط من على حافة جبل في بريطا

كتب - مصراوي:

سقطت فتاة بريطانية من ارتفاع 200 قدم بعد أن قفزت فوق جرف عال لالتقاط صورة على قمة "كاكمير هافن" في بريطانيا، وتوفيت إثر السقوط.

وبحسب وكلبة "سبوتنيك" الروسية، أن الطالبة البريطانية هيون كيم، والبالغة من العمر 23 عاما، طلبت من أحد السياح التقاط صورة لها، وهي تقفز في الهواء فوق قمة الجبل، فتعثرت وسقطت عن الجرف.

ونقلت كيم إلى المستشفى مع إصابات خطيرة في الرأس جراء السقطة.

وقال الرقيب تود ستيوارت من شرطة ساسكس: "عثرنا على 6 صور بالهاتف تُظهر الضحية بالقرب من المنحدر وهي تقفز عن قرب خطير من الحافة، وكان تركيزها على ما تقوم به فقط بينما بدت على وجهها كل علامات الاستمتاع".

وقال الطبيب الشرعي، آلان كريز: "عندما قفزت وقفت بقدم واحدة على الحافة والأخرى في الهاوية".

وذكرت شاهدة عيان التي صورت الضحية: "قابلت فتاة كورية لم أكن أعرفها، وطلبت مني التقاط صور لها، وبينما كنت أصورها سقطت وعندها حاولنا جميعا العثور على أحد لطلب النجدة والاتصال بالطوارئ ".

وقال شاهد عيان آخر "رأيتها واقفة ثم سمعت صوت ضجة، وعندها اختفت لم يكن هناك سوى حقيبتها".