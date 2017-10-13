طريقة تحويل خطك إلى الشبكة الرابعة للمحمول «المصرية للاتصالات 015 we»

شيماء مصطفى

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن طرح خطوط شبكة المحمول الرابعة «we»، لتضم إلى باقة الخدمات التي تقدمها الشركة مثل الإنترنت (شركة تي داتا) وخدمة التليفون الأرضي، والتي تقدمها من خلال مئات السنترالات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية .

وفي هذا الموضوع ننشر طريقة تحويل خطوط اتصالات، واورنج، وفودافون، إلى الشبكة الجديدة «we»، وشروط والمستندات المطلوبة وطريقة التحويل، والتحويل بنفس الرقم إلى المصرية للاتصالات.

وقررت الشركة المصرية للاتصالات بيع خطوط «we»، بسعر 15 جنيهًا للخط الواحد، بفروع الشركة، بجميع المحافظات، مع تقديم عرض ضعف الباقة لمدة 6 أشهر، وأمكانية تحويل الخط إلى الشبكة الرابعة.

ولشراء خط شبكة WE «وي» كل ما عليك فعله هو التوجه إلى أحدى فروع المصرية للاتصالات، مع أحضار صورة الرقم القومي، لكتابة العقد وتسجيل الشريحة باسمك، مع العلم أن أرقام خطوط شبكة WE يبداء برقم (015)، ويدعم الخط خدمة الجيل الرابع للمحمول 4G.

منافذ بيع خطوط الشبكة الرابعة “we” بفروع المصرية للاتصالات بجميع المحافظات

قبل التحويل إلى شبكة وي «we» الجديدة، ننشر أماكن بيع الخطوط بمنافذ المصرية للاتصالات في الفيديو التالي:

خطوات تحويل الخطوط إلى شبكة المحمول الرابعة «we»

لتحويل الخط من شبكات المحمول إلى الشبكة الرابعة «المصرية للاتصالات 015 we» بنفس الرقم (تحويل رقم اتصالات إلى «we» – ورقم فودافون – ورقم اورانج).

طريقة تحويل خطي إلى «we» شبكة وي:

أن يكون الخط قد أمضى مدة عام مع شركة المحمول القديمة.

التوجه إلى منفذ بيع شركة المصرية للاتصالات.

تسليم صورة الرقم القومي، ورقم الخط القديم.

وتحويل الخط إلى خط المصرية للاتصلات يجب كتابة العقد مع الشركة الرابعة للمحمول (الشركة المصرية للاتصالات) لتحويل خطك القديم .

استلام الخط الجديد من الشبكة الرابعة we.

تعمل شبكة we بعد عدة أيام بعد موافقة جهاز تنظيم الاتصالات على تحويل الخد إلى شبكة «we»

باقات المكالمات المقدمة من من شبكة المصرية للاتصالات (We)

باقة كنترول 20 الشهرية 20 جنيه تمنح 1600 وحدة دقائق وميجابايت.

باقة كنترول 40 الشهرية 40 جنيه تمنح 4000 وحدة شهريا.

ننشر جميع أكواد خدمات الشبكة الرابعة للمحمول We

رقم خدمة العملاء في شبكة وي 111

للأستعلام على الرصيد في We رقم 322.

لتحويل الرصيد على خط أخر على شبكة المصرية للاتصالات أضغط نجمة 323 رقم الهاتف نجمة المبلغ شباك.

خدمة سلفني شكرا في شبكة We نجمة 04.

خدمة كلمني شكرا نجمة 515 رقم الهاتف شباك.

الأستعلام عن الخدمة نجمة 414.

لشحن الكارات نجمة 555 نجمة كود الشحن شباك.

للاشتراك في باقة نت نجمة 999.

للاشتراك في باقة مكالمات نجمة 600.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads