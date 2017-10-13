بالصور| الزوج الأسطورة يخرج عن صمته ويكشف سبب زواجه الثاني وحضور الزوجة الأولى حفل الزفاف

شيماء مصطفى

تداول عدد من النشطاء بعض الصور لزوجة وهى تشهد مراسم زفاف حفل زواج زوجها من الزوجة الثانية وسط حضور الكثير من المعازيم، مما اثار دهشة العديد من نشطاء المواقع الاجتماعية، حيث أن منهم من أيد الفكرة ومنهم من رفض فكرة الزوجة الثانية، وبدأت ردود الفعل من النشطاء متسائلين عن السبب في الزواج، مؤكدين أن الزوجة الأولى أجمل من الزوجة الثانية فما السبب إذن.

أول تعليق من العريس

ومن جانبه خرج العريس من صمته ليكشف للجميع أن السبب وراء الزواج هو تكوين أسرة كبيرة من الأبناء والزوجات يعيشون في منزل واحد، مؤكداً أن هذا المنشور نزل غدون رغبة منه على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلاً لماذا قام العديد بالشتيمة عليه وعلى أسرته مع أنه أمر شخصي للغاية، حيث تداولت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نص رد العريس.

نص المنشور

انا العريس شخصيا

نزل المنشور امس بدون اذنى واليوم انا بنزله بنفسى ومابيهمنى حدا

الفكره انى تزوجت زوجه اخرى مع زوجتى الاولى

الزوجه الاولى بنت الاصول والناس الطيبه لما طلبت منها انى نفسى اتزوج من اخرى لتكبر عيلتنا وولادنا ويبقى عندنا عزوه ونسب اخر وولاد وبنات كتير وعلشان سنة التعدد

زوجتى لم تعترض ووافقت علشان هى بتحبنى ومقتنعه بالفكره طبعا فى البدايه زعلت وتعبت وانا بكل هدوء صبرت عليها ووضحت لها الامر حتى هدئت ووافقت عن قناعه وسعاده ورضا ومن ناحيتى بحثت عن كل مايسعدها وكل ماتحبه وكل ماتريده وحققته لها جزاءا لها وعرفانا بحبى واحترامى لها هذا للزوجه الاولى

زوجتى الثانيه وهى فى سنه رابعه كلية زراعه من الجيزه

ومن عائله كبيره جدا ومشرفه جدا نعم الناس والنسب الحقيقه كنت بعرفها من زمان من خلال الكليه

وبيننا عشره وحب كبير من سنوات وطبعا مكنش عندها مانع

من الزواج بل اقنعت عيلتها بأنها موافقه على الزواج منى

ولم تتزوج من غيرى مهما كلفها الامر وبالتالى عيلتها علموا بعلاقاتنا ببعض فبحثوا فى امرى وعلموا ان زوجتى الاولى موافقه وماعندها مانع وعلموا انى متمسك ببنتهم كتير

فوافقوا ايضا اهل زوجتى الاولى وهم عائله كبيره جدا بمحافظة البحيره وهم من احدى القبائل العربيه التى يتشرف اى شخص بالعالم بنسبهم فعلمو نيتى عن الزواج فلم يعترضوا بل انهم قالوا لى اذا احتاجت مساعده مننا فلن نمانع

وزوجتى الاولى ايضا قالت وانا من سيخطب لك وبحضر زفافك وزوجتى الثانيه حينما علمت بأمر الاولى وموقفها من الزواج تمسكت بى اكثر وجرت المحادثات الهاتفيه بين الزوجتين واصبحوا اصدقاء اعزاء لبعض جدا وبيحبوا بعض جدا وبيحترموا بعض بشكل فوق الرائع واصبحوا هم الاثنين

يستعجلونى بالفرح علشان هم محتاجين يعيشوا مع بعض فى بيت واحد ونفسهم يعيشوا جو العيله والعزوه زى تماما

بالنسبه لى فقد جددت النيه بأن زواجى هذا طاعة لله وتوكلت على الله بحضورعائلتى وفى قلب القاهره وعلى مرئى ومسمع الكل كتبت الكتاب ووالد زوجتى الثانيه قام بعمل الحفل والولائم للمعازيم والاهل على حسابه كواجب منه وهديه للعروسين هذا هو شاننا وماحدث

….السؤال هنا حضراتكم بتشتمونا ليه ومعترضين على رزواجنا ليه وباى حق تنشروا خصوصيات الناس وتدخلوا فيها بهذا الشكل عموما عقبالكم ومتشكر لكل واحد شتمنا

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads