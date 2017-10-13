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الأرصاد تؤكد سقوط أمطار على المحافظات التالية غدا السبت وانخفاض درجات الحرارة على جميع المحافظات

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الأرصاد تؤكد سقوط أمطار على المحافظات التالية غدا السبت وانخفاض درجات الحرارة على جميع المحافظات الأرصاد تؤكد سقوط أمطار على المحافظات التالية غدا السبت وانخفاض درجات الحرارة على جميع المحافظات

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر اليوم الجمعة، أنه سوف يشهد الطقس انخفاض مميز في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يسود غدا السبت طقس معتدل ولطيف خلال ساعات النهار وبارد خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء.

كما أضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، ولهذا ناشد المواطنين بتوخي الحذر خلال القيادة وخاصة في الساعات الأولي من الصباح الباكر واتباع القيادة الهادئة لتجنب تفادي أخطاء الغير.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية،  أنه نظرا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السلوم ومطروح ومحافظات الوجه البحري ومدن شمال سيناء، لافتا إلى الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

 

 

المصدر : فايف

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