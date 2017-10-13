«بشرى سارة» من وزارة التضامن لأصحاب المعاشات

شيماء مصطفى

صرحت «غادة والي»، وزيرة التضامن الاجتماعى، تسعى لتوفير حزمة خدمات إلكترونية اختيارية للتيسير على أصحاب المعاشات، وكذلك المؤمن، باستخدام كل الوسائل الإلكترونية المتاحة، موضحة أن حرص وزارة التضامن على توقيع البترتوكول مع شركة تشغيل المنشآت المالية، يأتي في اطار اتجاه المجلس الأعلى للمدفوعات، لجميع الهيئات الحكومية، التي تقوم بتقديم خدمات عامة للجمهور تعتمد على وسائل الدفع الإلكتروني “غير النقدي” .

واضافت الوزيرة أن السياسة التي تننشدها الوزارة هي فضل مقدم الخدمة عن المتلقي، وذلك بالاستفادة من الامكانيات التقنية العالية التي تمتلكها شركة تشغيل المنشآت المالية، خاصة الشبكة الإلكترونية المؤمنة والمشفرة وفق معايير الأمن القومى والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، والخبرة التي لديها، والمشروعات القومية الواسعة الانتشار التي قامت بتفعيلها، والتي منها مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى التابع لوزارة المالية .

وأوضحت «والي» الخدمات التي يشملها البرتوكول، والتي تقدم من خلالها شركة تشغيل المنشآت المالية، خدمة الاستعلام عن الرصيد المتاح لحامل البطاقة من اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم دون الحاجة للذهاب للمكتب، وأيضًا خدمة تغيير الرقم السري، و إعادة إصدار الرقم السري، مشيرة أن من الخدمات المستحدثة إمكانية تسجيل طلب إعادة إصدار بطاقة المعاشات من خلال أكثر من قناة منها الخدمة الهاتفية، دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب التأمينات، مؤكدة على وجود خدمات أخرى يتم تجهيزها للتيسير على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم منها اتاحة الدفع الإلكتروني لفواتير المياه والكهرباء و الهاتف الأرضي والمحمول .

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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