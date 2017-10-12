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المتهم بقتل "كاهن المرج": "قتلته متعمدًا".. والتحريات: دائم التعدي على "الأقباط"

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المتهم بقتل "كاهن المرج": "قتلته متعمدًا".. والتحريات: دائم التعدي على "الأقباط" المتهم بقتل "كاهن المرج": "قتلته متعمدًا".. والتحريات: دائم التعدي على "الأقباط"

قال "أحمد س."، المتهم بقتل القمص سمعان شحاتة، بمنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج، اليوم الخميس، إنه كان يستعد لمشاجرة بالمنطقة مع أصحاب محل عصير، وأحضر سلاحًا أبيض "سنجة"، وانتظر داخل نفق يصل بين مؤسسة الزكاة وحوض داوود أسفل الطريق الدائري.

وأضاف المتهم أمام رجال المباحث والأمن العام والوطني، أنه انقض على المجني عليه فور رؤيته، وضربه فوق رأسه بالسلاح، وطارده حتى دخل مخزن شركة السلام للحديد والصلب وطعنه، حسب مصدر أمني مسؤول مطلع على سير التحقيقات.

وأشار المتهم إلى أنه قتل القس متعمدًا لأنه "يريد التخلص من الكفره"، حسب تعبيره.

وكشفت التحريات أن المتهم مدمن، ويتعاطى أقراص الترامادول، وأنه اعتاد التعدي على جيرانه تحت تأثير المخدر، كما أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وسبق أن أشعل النيران في أسرته وسرق شقيقته.

أضافت التحريات أن المتهم كان يتعدى على بعض جيرانه الأقباط، ويرشقهم بالحجارة، كما أنه ادعى النبوة منذ فترة.

واحتجزت الشرطة المتهم، وحررت محضرًا بقسم شرطة المرج، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتحفظت الشرطة على أسرة المتهم المكونة من والده ووالدته وثلاثة أشقاء داخل قسم المرج؛ لدواعٍ أمنية، واستكمال التحقيقات معهم.

 

المصدر : مصراوى

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