وزارة الصحة تُحذر المواطنين من عقار مغشوش متداول في الأسواق وتطالب بالحصول عليه من هذه الشركة

شيماء مصطفى

حذرت وزارة الصحة بحكومة المهندس “شريف إسماعيل”، من وجود عقار مغشوش متداول في الأسواق المصرية لعلاج مرضى الكبد، ويحمل اسم “هيومان ألبومين”، حيث طالبت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بالوزارة الدكتورة “رشا زيادة” المرضى، بضرورة الحصول على هذا العقار من الشركة القابضة للأمصال واللقاحات “فاكسيرا”.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشؤن الصيدلة بوزارة الصحة، من خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس 12 أكتوبر، على أن التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة، يقوم بشن حملات على الأسواق بشكل منتظم، لضبط الأدوية المهربة والمغشوشة.

كما أضافت “زيادة”، أن التفتيش الصيدلي يقوم بدور كبير في ضبط الأماكن والصيدليات المخالفة، لضمان وصول الدواء للمرضى بصورة آمنة، حفاظا على حياة المواطن المصري.

المصدر : مصر فايف