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الأرصاد تؤكد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح واضطرابات بحرية وتدهور للرؤية على المناطق التالية غداً

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الأرصاد تؤكد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح واضطرابات بحرية وتدهور للرؤية على المناطق التالية غداً الأرصاد تؤكد.. سقوط أمطار ونشاط للرياح واضطرابات بحرية وتدهور للرؤية على المناطق التالية غداً

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غدا الجمعة الموافق 13 أكتوبر، حيث توقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب صعيد خلال فترات النهار، بينما يكون لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، وتُسجل درجة الحرارة على القاهرة الصغرى 19 درجة والعظمى 28 درجة، وعلى الإسكندرية الصغرى 21 درجة والعظمى 26 درجة، وعلى مرسى مطروح الصغرى 19 درجة والعظمى 25 درجة.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بسقوط أمطار، على السواحل الشمالية والإسكندرية، وتتدهور الرؤية الأفقية نتيجة تكون الشبورة المائية الكثيفة، على مناطق متفرقة من القطاعات الشمالية للجمهورية.

 

وبالنسبة للرياح فإن أغلبها شمالية غربية معتدلة، بينما تكون نشطة على جنوب سيناء وعلى البحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية عليه، حيث تكون حالته معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج به ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، في حين أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج به ما بين متر ونصف المتر إلى مترين.

 

 

المصدر : مصر فايف

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